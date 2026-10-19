La prevención salva vidas: Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama

Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, una efeméride a nivel internacional que busca concientizar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de la enfermedad.





La Organización Mundial de la Salud estableció este día como la fecha central de una campaña que brinda información clara sobre el tipo de tumor más diagnosticado en las mujeres y que representa la segunda causa de muerte por patologías oncológicas femeninas en la región.





A nivel regional, en Argentina se diagnostican entre 15.000 y 20.000 casos nuevos por año, lo que ubica a la mamografía de control como un estudio indispensable dentro del esquema de salud.



Además, se calcula que una de cada ocho mujeres que alcanzan los 80 años habrá desarrollado la afección en algún momento de su vida.





A pesar de estas cifras, las expectativas de recuperación son cada vez más elevadas gracias a los avances científicos. En estadios tempranos, los porcentajes de curación rozan el 100%, lo que refuerza la necesidad de no postergar las visitas médicas anuales ni los estudios por imagen.





En ese sentido, la Sociedad Argentina de Mastología recomienda realizar una mamografía anual a partir de los 40 años en pacientes sin antecedentes familiares, o bien comenzar diez años antes de la edad en que se le diagnosticó la enfermedad a un familiar directo.





Por otra parte, los y las profesionales hacen hincapié en la importancia de conocer el propio cuerpo, una herramienta que permite identificar cualquier cambio entre las consultas ginecológicas. Aunque el autoexamen manual no reemplaza los estudios médicos, resulta indispensable acudir de inmediato al consultorio ante la presencia de un bulto en la mama o la axila, hundimientos en la piel, descamación en el pezón o secreción con sangre.





El diagnóstico temprano no solo mejora el pronóstico médico, sino que permite acceder a alternativas terapéuticas que reducen de manera sustancial la agresividad del tratamiento de cáncer de mama.