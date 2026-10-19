Castelar: detienen a un joven que arrastraba una moto robada

Un joven de 18 años domiciliado en el partido de La Matanza fue detenido en la localidad de Castelar sur tras robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública. La Policía sorpendió al sospechoso intentando escapar a pie con el vehículo robado.



La captura se concretó mientras efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 4ta (Gervasio Pavón), con el apoyo de agentes de la Fuerza Barrial de Aproximación, realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona.



Durante el despliegue, el personal advirtió la presencia del sujeto que intentaba darse a la fuga llevando la motocicleta a la rastra para no llamar la atención.



Tras interceptarlo de inmediato, los uniformados procedieron a verificar los datos de la motocicleta, una Zanella Patagonia de 150 cilindradas. A través del sistema informático, constataron que poseía un alerta reciente por haber sido hurtada hacia instantes.



Frente a las evidencias, la policía procedió al secuestro del vehículo para su posterior restitución y efectivizó la aprehensión del asaltante. El imputado quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial de Morón, que avaló lo actuado e inició las actuaciones de rigor.