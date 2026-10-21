Ayelen Estevez presenta "8 pasos" en el Auditorio Oeste

Ayelen Estevez, presentará oficialmente su tercer disco de estudio titulado "8 pasos", un material que aborda con crudeza y sensibilidad una de las problemáticas más urgentes de la sociedad contemporánea: la violencia de género.



El evento tendrá lugar el próximo domingo 8 de noviembre a las 19:00 horas en el reconocido Auditorio Oeste, ubicado en la Av. Rivadavia 17230, en la localidad de Haedo. La jornada promete ser no solo un hito en la carrera de la artista, sino también un espacio de reflexión colectiva.

El crudo mensaje detrás de "8 pasos"

El nuevo material discográfico se estructura como una obra narrativa secuencial. Según detalló la propia cantautora, el disco está compuesto por ocho canciones que funcionan como capítulos de una misma historia trágica. Estas piezas musicales "recorren la escalada de la violencia de género desde su primera manifestación, 'la gracia', ese primer acto violento disfrazado de nada, hasta el femicidio".



Esta conceptualización artística refleja el llamado "ciclo de la violencia", un patrón de comportamiento abusivo que a menudo comienza con microviolencias o descalificaciones sutiles que, al ser normalizadas, abren la puerta a agresiones físicas, psicológicas y, en su extremo más letal, la muerte. La decisión de Estevez de documentar esta escalada a través de la música busca visibilizar las señales de alerta tempranas que suelen pasar desapercibidas en los vínculos sexoafectivos.

Voces unidas frente a la violencia

Para materializar esta obra, Estevez no estuvo sola. El proyecto cuenta con la participación de seis destacadas artistas de la escena musical nacional, todas ellas vinculadas al "Ciclo Bestias". Entre las colaboradoras se encuentran figuras de gran peso como Lula Bertoldi, Valentina Cooke, Guadalupe Mol, la China Roldán, Natasha Doe y Eva Gou.



Esta red de colaboración femenina subraya el carácter colectivo de la lucha contra la violencia machista. Durante el evento de presentación en el Auditorio Oeste, Estevez compartirá el escenario en vivo con Guadalupe Mol (quien además de cantautora es productora del Ciclo Bestias junto a Lula Bertoldi), Natasha Doe y Eva Gou. La velada contará además con la conducción de Moi Louro, quien oficiará de host del evento.

Coordenadas de una cita ineludible

La presentación de "8 pasos" es una producción conjunta entre el equipo de la artista y De Este Lado Producciones. El evento está diseñado para generar un ambiente íntimo pero potente, donde el público podrá experimentar de primera mano la carga emocional y artística del disco.



Artista: Aye Estevez (junto a Guadalupe Mol, Natasha Doe y Eva Gou)



Fecha y Hora: Domingo 8 de noviembre, 19:00 hs.



Lugar: Auditorio Oeste



Dirección: Av. Rivadavia 17230, Haedo