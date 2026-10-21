Ituzaingó: atraparon a dos menores de 12 y 15 años intentando robar una moto

Dos menores de edad, de apenas 12 y 15 años, fueron aprehendidos en las últimas horas en la localidad de Ituzaingó, acusados de intentar robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública. Al momento de ser interceptados, los efectivos policiales les incautaron una réplica de arma de fuego y herramientas habitualmente utilizadas para forzar cerraduras.



El hecho se produjo en la intersección de las calles Olivera y Los Pozos. Según informaron fuentes policiales, el operativo se desencadenó cuando un trabajador municipal alertó a una patrulla de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) que se encontraba realizando tareas de prevención y recorrida por la zona.



El testigo advirtió a los uniformados que dos jóvenes estaban manipulando de manera sospechosa una motocicleta marca Corven Energy, perteneciente al Sindicato Municipal.



De acuerdo a la reconstrucción preliminar, los delincuentes ya habrían logrado violentar el tambor de arranque del rodado con claras intenciones de sustraerlo, pero su accionar fue interrumpido por la rápida llegada de la policía.



Al proceder con la identificación y requisa de los sospechosos, los agentes confirmaron que se trataba de un niño de 12 años y un adolescente de 15. En su poder, llevaban una mochila que ocultaba un arma de utilería y una llave tipo "ganzúa", elemento clave con el que habrían forzado la ignición del vehículo.



Tras el hallazgo, ambos menores fueron trasladados a la sede de la Comisaría 1ra de Ituzaingó. La causa fue caratulada como "Tentativa de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública", con intervención inicial de la UFI N° 1 de Morón.



Dadas las edades de los aprehendidos, siendo el menor de 12 años inimputable ante la ley, se espera que las actuaciones continúen bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.