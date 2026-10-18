Flojo empate del Verde en el Carlos Barraza

Real Pilar e Ituzaingó no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 y sumó su segundo empate consecutivo, elevando a 21 partidos sin sumar de a tres. El próximo partido será ante Flandria.



En una tarde-noche fresca, se bajó la persiana de la fecha 40 de la Primera B Metropolitana, entre el “Monarca” y el León, que necesitaba ganar para cortar la racha negativa, pero se conformó con el punto.



El primer tiempo fue bastante parejo, sin tanto peligro a los arcos. Solamente hubo una chance por lado: el Verde avisó con un zurdazo de Homero Sala que se fue junto al palo, mientras que el dueño de casa lo tuvo con un remate de Dylan Vergara que tapó Axel Almirón, y así ambos equipos se fueron al descanso con pardas en cero.



En el segundo tiempo, el trámite fue más atractivo, de ida y vuelta, y con situaciones de los dos lados.



Lo más destacado de Ituzaingó fue un disparo de Lautaro García que pasó muy cerca y una volea de Joseph Odunukwe que pegó en el travesaño.



Por su parte, las más claras de Real Pilar fueron un tiro libre de Joaquín César que se desvió en la barrera y dio en el palo, y tres situaciones de gol en las que el arquero Almirón respondió de gran manera y se convirtió en la figura.



Finalmente, no se sacaron diferencias y tuvieron que dividir puntos. Ituzaingó, ya descendido a la Primera C, sumó su segunda igualdad de manera consecutiva, y llegó a 21 partidos sin ganar en el Campeonato, cuando restan dos fechas para la finalización en la categoría.

El equipo encabezado por Diego Ayoroa recibirá a Flandria en la próxima jornada, en el Estadio Carlos Sacaan, con día y horario a confirmar, buscando una victoria para cortar la racha negativa, en lo que será su último partido del año.