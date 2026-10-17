La Universidad Nacional de Moreno abrió la inscripción para capacitaciones destinadas a empresas y organizaciones

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) mantiene abierta la inscripción para una nueva serie de capacitaciones correspondientes al Programa de Capacitación Estratégica para Organizaciones (Programa CEO-UNM). Esta iniciativa institucional está orientada a fortalecer de forma directa las capacidades de gestión, la innovación y la competitividad de las empresas, instituciones y el entramado socio-productivo de Moreno y de la región.



El programa fue aprobado mediante la Resolución UNM-CS Nº 1.227/25 y busca brindar una formación específica destinada a la gerencia y la dirección estratégica de organizaciones del territorio. Además de las propuestas académicas, la casa de estudios brinda de manera complementaria servicios de asesoramiento y asistencia técnica enfocados en el desarrollo y la mejora de la competitividad. Toda la propuesta pedagógica posee un marcado vínculo con las áreas clave del conocimiento que forman parte de las carreras de grado que se dictan en la institución.

La oferta académica para el último trimestre del año

La grilla de seminarios y talleres organizados por la UNM para el cierre del ciclo lectivo contempla diversos ejes temáticos y tecnológicos. El calendario se inicia el miércoles 21 de octubre con el seminario-taller sobre "Introducción a las herramientas de Inteligencia Artificial". Luego, el martes 27 de octubre dará comienzo la capacitación "Gestión de redes sociales. De la planificación y la creación de contenidos digitales a la conversación".



Durante el mes de noviembre, las actividades continuarán el martes 3 de noviembre con la segunda edición del taller "Primera aplicación de la RT54. Elaboración de Estados Contables para Entidades Pequeña y Medianas". Al día siguiente, el miércoles 4 de noviembre, iniciarán en simultáneo dos propuestas: la segunda edición de "Modelado Paramétrico I (Revit)" y el curso de "Ciberseguridad aplicada para organizaciones: del análisis de riesgos a la respuesta ante incidentes".



Hacia fines del mismo mes, el jueves 26 de noviembre arrancará el espacio "Del ADN al Microbioma. Introducción al análisis metagenómico", mientras que el lunes 30 de noviembre será el turno de la segunda edición del seminario-taller "Modelado SolidWorks: uso y aplicaciones para la industria". Asimismo, la universidad confirmó que próximamente se dictará también la segunda edición de la formación en "Planificación Tributaria".

Los interesados en conocer los aranceles, días de cursada y los medios de inscripción detallados pueden realizar la consulta a través del sitio web oficial de la institución en www.unm.edu.ar. También es posible comunicarse con la Dirección General de Vinculación Tecnológica, ubicada en la Oficina A103 del 1er piso del Edificio Histórico (Ala Oeste) dentro del campus de la UNM en Av. Bmé. Mitre 1891, municipio de Moreno.