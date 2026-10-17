Un bar de Ituzaingó anunció que realizará una jornada especial por Halloween

Con la llegada del mes de octubre, los festejos de Noche de Brujas comienzan a apoderarse de la agenda nocturna en el conurbano bonaerense. En esta oportunidad, el bar Red Devil, ubicado sobre la calle Mansilla 757, anunció que se encuentra preparando una jornada más que especial para celebrar Halloween con una propuesta diferente, cargada de misterio y diversión.





Desde la organización del local adelantaron que será una velada donde se fusionarán el terror, el ritmo de la cumbia, el cuarteto y la guaracha, y mucha cerveza artesanal. Entre las principales atracciones que tendrá la noche, Red Devil confirmó la presencia de una especialista dedicada a la lectura del tarot y de runas en vivo, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de consultar el oráculo y sumergirse en una atmósfera esotérica acorde a la fecha.

Además, lanzaron una convocatoria abierta al público pidiendo que concurran con sus mejores atuendos, ya que se llevará a cabo un concurso de disfraces. Las dos vestimentas más terroríficas de la noche serán premiadas con sorpresas especiales preparadas por el establecimiento.





Como si esto fuera poco, la jornada contará con el show en vivo de la banda La LBM, encargada de ponerle ritmo de cumbia a la noche y hacer bailar a todos los presentes. Además, el bar acompañará el evento con una variada oferta de canillas de cerveza artesanal, gastronomía y múltiples sorpresas que se irán revelando a lo largo de la velada. No caben dudas que Red Devil promete una noche donde el suspenso, la buena música y el espíritu comunitario serán los verdaderos protagonistas.