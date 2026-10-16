Orgullo Ituzaingó: La asamblea disidente abrió la convocatoria a artistas y emprendedores

Con la nueva edición de la Marcha del Orgullo de Ituzaingó tan próxima, la comisión organizadora Orgullo Ituzaingó se encuentra buscando artistas y emprendedores que quieran participar de la icónica marcha de este año por las calles del oeste.





En esta edición, la Marcha del Orgullo de Ituzaingó tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 17 a 21 en la Plaza San Martín (lado sur) del distrito. La convocatoria reunirá a diversas organizaciones y personalidades destacadas del ámbito político, cultural y social para seguir reclamando por los derechos de las disidencias.





"Desde el año 2023 venimos desarrollando acciones concretas de participación en el territorio, en diversas plazas y Marchas del Orgullo del partido, en el Consejo contra la Discriminación de Ituzaingó y en jornadas solidarias descentralizadas. Buscamos instalar en la agenda pública local las temáticas de géneros, discapacidad, disidencia sexual y la vejez desde una perspectiva interseccional y de derechos humanos", destacaron desde Orgullo Ituzaingó.





Mientras van calentando motores para mediados de noviembre, la comisión organizadora continúa buscando artistas y feriantes. En esta ocasión, la convocatoria sigue abierta para percusionistas, murgas, tambores, vientos y artistas circenses que quieran acompañar el recorrido de la Marcha ituzainguense.





Asimismo, desde Orgullo Ituzaingó continúan recibiendo inscripciones de feriantes, emprendedores, artesanos y trabajadores autogestivos para participar de la Feria del Orgullo de la marcha de este año.





Según destacaron desde la comisión organizadora, la participación en la feria es totalmente gratuita. Se priorizarán propuestas locales y aquellas impulsadas por el colectivo LGBT+, mujeres, vejeces, personas migrantes y personas con discapacidad.





Para participar de la convocatoria a artistas, es necesario completar el siguiente formulario online. Mientras que, aquellos feriantes que busquen ser parte de la Feria del Orgullo, deberán completar sus datos en este formulario de inscripción.





La Marcha del Orgullo de Ituzaingó de este año será el sábado 14 de noviembre de 17 a 21 en la Plaza San Martín del distrito, lado sur, frente a la estación del Tren Sarmiento.