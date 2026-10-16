Hurlingham y Merlo: tres detenidos por una estafa de 100 millones a una empresa de Entre Ríos

Tres personas fueron detenidas en las últimas horas en el marco de una serie de allanamientos realizados en Merlo y Hurlingham, acusadas de formar parte de una banda que estafó al Consorcio La Esperanza, una entidad que realiza tareas de vialidad financiadas con fondos de la provincia de Entre Ríos. Según fuentes policiales, la maniobra ilícita superó los 100 millones de pesos.



La investigación, que motivó un operativo conjunto entre la DDI Morón y la División de Investigaciones de Nogoyá, Entre Ríos, se originó el 23 de julio pasado, cuando el presidente del consorcio, denunció que mediante maniobras fraudulentas de suplantación de identidad, los delincuentes engañaron al contador de la entidad logrando que este realizara millonarias transferencias hacia cuentas de terceros.



A partir del análisis financiero y el rastreo de los movimientos bancarios, los investigadores entrerrianos establecieron que buena parte del dinero desviado había impactado en cuentas pertenecientes a personas radicadas en la zona oeste del conurbano bonaerense.



Con esa información, se coordinaron tareas investigativas con la DDI Morón, que permitieron identificar a varios presuntos integrantes de la red de estafadores y ubicar sus respectivos domicilios. Tras presentar las pruebas ante la Justicia de Garantías de Morón y Nogoyá, se libraron órdenes de allanamiento para distintas viviendas ubicadas en los distritos de Merlo y Hurlingham.



En un operativo a gran escala que contó con el apoyo de efectivos de las Estaciones de Policía locales, se logró la detención de tres de los sospechosos.



En Merlo norte, fueron apresadas dos mujeres de 34 y 27 años en domicilios de la calle Palmar al 1700 y Brasil al 2600. En tanto, el tercer detenido, un hombre de 30 años, fue interceptado en Hurlingham, en una propiedad ubicada en Plumerillos al 1900.



Durante los procedimientos, los efectivos lograron secuestrar elementos de interés para la causa, incluyendo 6.800 dólares en efectivo, seis teléfonos celulares de distintas marcas, y cuatro tarjetas de crédito y débito pertenecientes a diferentes entidades bancarias, las cuales presuntamente eran utilizadas para canalizar los fondos robados.



El fiscal René Martínez, titular de la Unidad Fiscal de Nogoyá, avaló lo actuado por el personal policial y dispuso que los tres detenidos, junto con la totalidad de los elementos incautados, sean trasladados de inmediato a la provincia de Entre Ríos para prestar declaración indagatoria en sede judicial.

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