Miss Bolivia se presentará este fin de semana en Castelar

"Este finde nos encontramos en Castelar", anunciaron desde las cuentas oficiales del festival cultural y gastronómico. El lugar elegido en esta oportunidad es la Plaza Cumelén y será allí donde se desplegará su amplio abanico de puestos de comida, bebida y feria de emprendedores.



Los organizadores de este gran evento aseguraron que este fin de semana se vivirán tres jornadas con "mucha música, comida y los mejores shows infantiles". Es importante destacar que, durante el desarrollo de la "West Food Festival", las personas que se acerquen hasta la Plaza Cumelén, ubicada en Los Incas 2500, contarán con la posibilidad de recorrer desde food trucks, beer trucks, juegos infantiles y diversas propuestas de entretenimiento.

En las últimas horas, La West ha dado a conocer su Line Up completo: la gran sorpresa del fin de semana será el show de Miss Bolivia, el sábado 17 de octubre. Es importante destacar que aquella grilla la completan un montón de bandas y artistas más, los cuales se estarán presentando durante el viernes, el sábado y el domingo.



Es así como el viernes 16 de octubre, desde las 18:00hs, comenzará a tomar forma la puesta en escena de este gran evento. Este día se presentarán artistas como DJ Chiri, Groove Cats y El Chasky Pum. Por su parte, la jornada del sábado 17 de octubre contará con el show estelar de Miss Bolivia a las 20:00hs, mientras que durante el día se harán presentes Nova Mistura, Lattice, Zicko y Marian DJ.



Para culminar, el domingo 18 de octubre estará marcado por la propuesta infantil de Las Guerreras K-Pop. También habrá lugar para las presentaciones musicales de Artificios, Nova Mistura, Rompe la pista y Julieta DJ para cerrar la jornada.