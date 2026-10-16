Villa Tesei será sede de una nueva edición del Ciclo Coral Resplandor con agrupaciones de la región

La agenda cultural de la zona oeste del Gran Buenos Aires suma una destacada propuesta artística para el fin de semana en la región. Este sábado 17 de octubre, la localidad de Villa Tesei, ubicada en el partido de Hurlingham, se transformará en la sede de un destacado encuentro musical con la realización de una nueva edición del Ciclo Coral Resplandor. La actividad cultural, que reunirá a cuatro reconocidas agrupaciones de la zona, dará comienzo a las 19 horas y se desarrollará en las instalaciones del tradicional Centro Cultural Leopoldo Marechal.



La jornada orientada al disfrute de toda la comunidad contará con la participación estelar de grupos vocales representativos del conurbano bonaerense. En esta oportunidad, se subirán al escenario el Coro Infantil del Municipio de Hurlingham, el Coro Canto Moreno, el Coro Voces Libres y el Coro Infantojuvenil del Conservatorio de Música Ginastera de Morón. El concierto permitirá reunir en un mismo espacio a cantantes de diversas edades e instituciones representativas de distintos distritos del oeste.

Repertorio musical y reserva previa de entradas

A lo largo de la presentación, los diferentes elencos corales interpretarán una cuidada selección de obras compuestas por destacados autores y referentes de la música popular e internacional. De acuerdo con la programación informada, el repertorio previsto para la velada incluirá piezas pertenecientes a reconocidos artistas como Alan Naplan, Coti Sorokin, Maggie Cullen, Xóchitl Galán y Fito Hernández, entre otros. Las composiciones ofrecerán una propuesta sonora diversa y adaptada para las distintas formaciones vocales que participarán de la función.



El espectáculo coral tendrá lugar en la sede del Centro Cultural Leopoldo Marechal, ubicado sobre la Avenida Vergara 2396, en pleno corazón de Villa Tesei. Quienes tengan interés en asistir al evento deberán tener en cuenta que es necesario realizar una inscripción previa para poder presenciar el concierto. La reserva de ubicaciones debe efectuarse de manera anticipada completando el formulario digital habilitado por la organización, permitiendo así que las familias y amantes de la música de Hurlingham, Morón y Moreno aseguren su lugar en la sala.