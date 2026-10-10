El Municipio de Hurlingham realiza la feria Bien de Hurlingham con edición especial por el Día de la Madre

El Municipio de Hurlingham organiza e impulsa una nueva edición de Bien de Hurlingham, la reconocida feria de emprendedores locales que en esta oportunidad llega con una propuesta especial enfocada en el Día de la Madre, festividad que se celebrará el próximo domingo 18 de octubre. Esta iniciativa municipal apunta centralmente a promover el comercio local, acompañar el desarrollo de los pequeños productores del distrito y ofrecer alternativas variadas de compra para las vecinas y los vecinos de la zona oeste.



La actividad se llevará a cabo durante tres jornadas consecutivas y estratégicas: los días 10, 11 y 17 de octubre, en el rango horario de 10 a 18 horas. El punto de encuentro elegido para el desarrollo del evento son las instalaciones del Mercado Municipal, el cual se encuentra ubicado sobre la avenida Vergara 2950, en la localidad de Hurlingham.

Descuentos, gastronomía y música en vivo

Durante las tres jornadas previstas, las personas que visiten el predio situado en la avenida Vergara 2950 podrán recorrer una gran variedad de puestos a cargo de emprendedoras y emprendedores de la ciudad. Allí tendrán la oportunidad de conocer la producción local y acceder a diversas opciones pensadas especialmente para regalar en el marco del Día de la Madre, incluyendo promociones, descuentos y ofertas especiales de oportunidad en diferentes rubros comerciales.



A la oferta de compras y artículos elaborados por los vecinos trabajadores de la comuna, la organización le sumará un sector gastronómico variado con la participación de diferentes foodtrucks, además de shows y espectáculos de música en vivo. De acuerdo a lo anunciado por la Comuna, la propuesta contempla también distintas actividades recreativas orientadas a brindar una alternativa completa de paseo para disfrutar al aire libre en familia o con amigos.



Con la continuidad del programa Bien de Hurlingham, la gestión local busca afianzar los circuitos de comercialización directa entre los productores del partido y la comunidad, fortaleciendo la economía social y fomentando el trabajo independiente dentro de la región.





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