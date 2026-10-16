Ituzaingó: frente al problema de los suicidios, el HCD convoca al 3 ° Foro de la Comunidad

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Ituzaingó anunció oficialmente la realización del III Foro de la Comunidad, un espacio de participación ciudadana que, en esta edición, estará dedicado de forma exclusiva al abordaje integral de la salud mental en el distrito. La sesión especial tendrá lugar el próximo miércoles 21 de octubre de 2026, a las 18:00 horas, en la Sala de Sesiones “Gral. Don José de San Martín”.



Esta iniciativa surge como respuesta institucional a una problemática que ha escalado en los últimos años y busca consolidar un canal formal para escuchar testimonios, recibir propuestas concretas y debatir enfoques multidisciplinarios. El encuentro reunirá a usuarios, familiares, profesionales de la salud, trabajadores del sector y diversas organizaciones comunitarias.

El impacto pospandemia en cifras

El escenario sanitario actual exige respuestas inmediatas y estructuradas. Según se detalla en los fundamentos del Decreto de Convocatoria, rubricado por el presidente del HCD, Juan Manuel Alvarez Luna, la demanda de atención psicológica y psiquiátrica en el municipio ha experimentado un salto alarmante tras la crisis sanitaria del COVID-19.



Los reportes oficiales del distrito indican que las solicitudes de tratamiento se triplicaron, lo que representa un incremento del 200% en la demanda de atención en los centros locales en comparación con los registros previos a la emergencia sanitaria de 2020.



A este volumen sin precedentes, se suma un factor cualitativo crítico: el nivel de complejidad clínica de los casos ha aumentado considerablemente. Este nuevo panorama requiere de los efectores de salud una mayor rapidez de respuesta y, sobre todo, la garantía de continuidad en los cuidados de los pacientes. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda esta tendencia, señalando que la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25% tan solo en el primer año de la pandemia, un dato que contextualiza y valida la urgencia de la situación local.

La comunidad como red de contención

Frente a la saturación de los sistemas tradicionales, la estrategia institucional apunta a la descentralización y al compromiso social. Las autoridades subrayan la necesidad imperiosa de construir y consolidar una red de cuidados comunitarios.



El texto del decreto asegura: "Ante este escenario, resulta indispensable la corresponsabilidad activa de las escuelas, las instituciones deportivas, las organizaciones territoriales y la ciudadanía en general". Esta cita evidencia un cambio de paradigma: la salud mental deja de ser un asunto confinado exclusivamente al consultorio médico para convertirse en una responsabilidad del tejido social en su conjunto.



El objetivo es que los clubes de barrio, los centros de estudiantes y las asociaciones vecinales funcionen como los primeros eslabones de detección temprana y acompañamiento preventivo, evitando que los casos lleguen al sistema de salud únicamente en instancias de crisis aguda.

Marco legal: Derechos, prevención y transparencia

El debate propuesto en Ituzaingó se asienta por un lado, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que promueve la desinstitucionalización y garantiza los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales. Por otro, la Ley N° 27.130 de Prevención del Suicidio, que declara de interés nacional la atención biopsicosocial y la prevención de este flagelo.



El III Foro de la Comunidad se concibe, entonces, como el ámbito idóneo para materializar estas leyes en el territorio. Durante la jornada, se buscará transparentar el funcionamiento de los dispositivos públicos actualmente existentes, dimensionar de manera objetiva la demanda local y difundir los lineamientos del plan estratégico del área de salud municipal.



Asimismo, la sesión permitirá visibilizar los desafíos de gestión operativa y presupuestaria, y abrirá la puerta a la consideración y futura sanción de nuevas ordenanzas locales que fortalezcan el sistema sanitario del distrito.

¿Cómo ser parte del debate?

La participación ciudadana es el núcleo de esta convocatoria. Para garantizar que todas las voces sean escuchadas, la Presidencia del HCD ha establecido un procedimiento claro de inscripción.



La dependencia de Mesa de Entradas del Concejo Deliberante ya se encuentra a disposición de vecinos, instituciones y personas interesadas. Allí, el público general puede tomar vista del Expediente N° 17350/2026, formalizar su inscripción como forista e incluso adjuntar documentación, proyectos o investigaciones que consideren pertinentes para enriquecer el debate.





Datos clave para la inscripción:



