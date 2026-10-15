Morón: Alerta meteorológica de nivel amarillo por fuertes tormentas y vientos

Este jueves 15 de octubre, el Municipio de Morón oficializó la vigencia de una alerta meteorológica de nivel amarillo ante el pronóstico de tormentas fuertes, caída de agua en cortos períodos de tiempo y ráfagas de viento de variada intensidad.





Los equipos operativos del distrito ya se encuentran trabajando de forma preventiva en la limpieza de sumideros y arroyos urbanos para mitigar el impacto de las precipitaciones.





Debido al nivel de riesgo asociado, las autoridades del distrito apelan a la responsabilidad comunitaria para disminuir las probabilidades de anegamientos y accidentes callejeros durante toda la jornada.

Recomendaciones para los vecinos y las vecinas

Ante la inestabilidad climática y las ráfagas intensas que ponen en guardia al distrito, Defensa Civil de Morón elaboró un listado con cinco pautas de cuidado indispensables que deben respetarse en todos los barrios mientras dure el fenómeno climático:





• Gestión de residuos: No saques la basura ni dejes objetos sueltos que puedan obstruir los desagües o las bocas de tormenta de las esquinas.





• Protección personal: No te refugies debajo de árboles ni de postes de tendido eléctrico, ya que las ráfagas pueden provocar desprendimientos de ramas o caída de estructuras.





• Riesgo eléctrico: Evitá el contacto con cajas de luz, pilares domésticos o cables que hayan quedado sueltos en la vía pública.





• Objetos voladores: Retirá macetas, sillas y objetos de terrazas o balcones que puedan ser arrastrados y proyectados por la fuerza del viento.





• Seguridad vial: Si tenés que salir, manejá con extrema precaución, aumentá la distancia de frenado entre vehículos y evitá circular por calles que muestren signos de inundación.





Además, en caso de encontrarse en presencia de árboles caídos, cables electrificados bloqueando el paso, anegamientos severos de viviendas o cualquier situación de riesgo de vida, el municipio mantiene guardias operativas activas para que los vecinos puedan comunicarse de forma directa a las siguientes líneas oficiales:

1. Línea gratuita de Defensa Civil: 103 (desde teléfonos fijos o celulares radicados en el partido).

2. Línea de contingencia alternativa: 11-3623-5134.