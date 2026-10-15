Moreno: condenaron a 14 años de prisión a un hombre que abusó de su hija durante años

Un hombre fue condenado a la pena de 14 años de prisión tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de su propia hija biológica durante varios años, en un caso que generó conmoción en la comunidad. La sentencia, que incluyó accesorias legales y costas, también contempló las amenazas proferidas por el imputado contra una expareja.



La investigación que derivó en esta condena se inició el 23 de mayo de 2022. En esa fecha, la madre de la víctima se presentó ante la Justicia para denunciar que el acusado había sometido a la niña a reiteradas agresiones sexuales. Según consta en el expediente, los ataques comenzaron cuando la menor tenía apenas 7 años.



Los abusos lograron salir a la luz luego de una reunión familiar, momento en el que la niña reunió el valor necesario para revelar lo que estaba padeciendo. A partir de esa confesión, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez comenzó la instrucción penal que llevó a la detención del agresor y a la posterior elevación a juicio de la causa.



El caso tramitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Mercedes, con la intervención de la Fiscalía de Juicio N.º 1 de Moreno. Durante esta etapa procesal, la Justicia determinó unificar la causa por los abusos con otra investigación, por la denuncia de una expareja del imputado, quien lo acusó por los delitos de amenazas simples y coactivas.



Tras la realización del debate oral, los magistrados analizaron las pruebas y dictaron finalmente el fallo condenatorio. El tribunal calificó la conducta del acusado bajo una extensa y grave lista de delitos: "abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal reiterado y tentativa de abuso sexual con acceso carnal".



Todos estos cargos fueron agravados por tres factores determinantes: el daño grave ocasionado en la salud mental de la víctima, la situación de guarda y la convivencia preexistente. Además, la sentencia estableció que los hechos ocurrieron en concurso ideal con "corrupción de menores agravada", y en concurso real con las "amenazas coactivas y simples" hacia su expareja.

Líneas de ayuda y denuncia

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia familiar o sexual, podés comunicarte de manera gratuita y anónima a la Línea 137 (atención a víctimas de violencia familiar y sexual) o a la Línea 102 (Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes). Por casos de violencia de género, comunicate a la Línea 144 las 24 horas, los 365 días del año.