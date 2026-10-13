13 de oct. de 2026
Moreno

Avanza la ampliación de la Ruta Provincial N° 24 entre Acceso Oeste y la avenida Derqui en Moreno

Juan Esteban Calderón

2 min de lectura

El Municipio de Moreno y la Provincia de Buenos Aires llevan adelante la duplicación de calzada, obras hidráulicas y repavimentación en la traza de la Ruta Provincial N° 24.

Avanza la ampliación de la Ruta Provincial N° 24 entre Acceso Oeste y la avenida Derqui en Moreno
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El Municipio de Moreno, bajo la gestión de la intendenta Mariel Fernández, avanza en forma conjunta con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en los trabajos de ampliación de la Ruta Provincial N° 24. Las tareas se focalizan en el tramo comprendido entre la Autopista Acceso Oeste y la avenida Derqui, una arteria estratégica para la conectividad del distrito y la región de la Zona Oeste.

La intervención en la Ruta Provincial N° 24 contempla la duplicación de la calzada existente, junto con la construcción de nuevos cordones, banquinas y dársenas destinadas a maniobras de giro y a la detención del transporte público de pasajeros. A su vez, el proyecto integral incluye la ejecución de obras hidráulicas para mejorar el drenaje, la instalación de luminarias, nuevos sistemas de semaforización, refugios peatonales para los vecinos y tareas integrales de demarcación horizontal, señalización vertical y señalamiento aéreo.

Detalles de los tramos y financiamiento municipal

Con el fin de garantizar la transitabilidad de los vehículos mientras se ejecutan los trabajos principales, se llevaron a cabo tareas de bacheo utilizando mezcla asfáltica producida localmente en el propio distrito. Asimismo, desde el Municipio de Moreno se financian intervenciones complementarias para reforzar la infraestructura de la zona, entre las que se destacan distintas obras hidráulicas y los empalmes asfálticos situados entre las dos rotondas existentes del trazado.

En cuanto al estado de avance de la obra, ya se encuentra finalizado el tramo que conecta la rotonda de la unión de la Ruta Provincial N° 24 y la Ruta Provincial N° 25 con la avenida Derqui. Actualmente, las labores de repavimentación continúan desde dicha rotonda con dirección hacia General Rodríguez. Esta etapa forma parte de una intervención de mayor escala proyectada para consolidar el corredor y la conexión vial entre la Autopista Acceso Oeste y el partido de José C. Paz.

Impacto en la movilidad regional

Según informaron oficialmente desde el Municipio de Moreno, esta importante obra de infraestructura vial permitirá mejorar de manera sustancial las condiciones de seguridad vial y peatonal en toda la zona de influencia. Además, la renovación de la traza apunta a reducir significativamente los tiempos de viaje y los costos de transporte, facilitando el despliegue de la circulación cotidiana entre Moreno y los diferentes distritos vecinos de la región.

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