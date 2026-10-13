13 de oct. de 2026
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Ituzaingó: robaron un auto empujándolo y quedó grabado

Bruno Krasnopolsky

2 min de lectura

Los ladrones se llevaron un Chevrolet Corsa de la puerta de la casa de su dueña y lo pusieron en marcha una cuadra después.

Ituzaingó: robaron un auto empujándolo y quedó grabado
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Una joven sufrió el robo de su auto durante la madrugada en Ituzaingó. Una cámara de seguridad de un vecino registró cómo los ladrones alejaron el vehículo empujándolo y lograron encenderlo una cuadra más adelante.

El robo del Chevrolet Corsa 2014 ocurrió el miércoles 7 de octubre, mientras se encontraba estacionado en la puerta de su propio domicilio, ubicado sobre la calle Paul Groussac, entre Ecuador y Portugal.



Alrededor de las 4 de la mañana, la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad de un vecino que vive enfrente de la propiedad. Según el relato de la dueña del rodado, en las imágenes se advierte la participación de sospechosos a bordo de dos motocicletas que actuaron en conjunto.

El modus operandi de la banda delictiva consistió en llevarse el auto empujándolo durante los primeros metros, buscando no hacer ruido ni alertar a los frentistas. Sin embargo, apenas una cuadra después de haberlo alejado de la vivienda, lograron encender el motor y darse a la fuga.

La mecánica del robo generó gran desconcierto e impotencia en la damnificada, dado que el Corsa sustraído cuenta con un sistema de seguridad electrónico. "Tiene la llave codificada, o sea que lee la llave y la computadora del auto da arranque, sino no. No sé cómo se viene manejando esta gente", explicó la víctima, sorprendida por la facilidad con la que los delincuentes lograron vulnerar el arranque.

Tras poner el auto en marcha, la banda huyó de la zona. El último registro que la joven pudo obtener de las cámaras vecinales indica que los asaltantes escaparon tomando la calle Acevedo, en dirección hacia Rivadavia.

Desesperada por recuperar su herramienta de movilidad, la víctima difundió su caso a través de las redes sociales y pidió la colaboración urgente de la comunidad: "Por favor, si alguien lo ve o reconoce algo de los videos, hábleme por privado o comente".

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