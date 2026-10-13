13 de oct. de 2026
Ituzaingó

Ituzaingó abre la inscripción para nuevos cursos gratuitos de Formación a Distancia

Juan Esteban Calderón

2 min de lectura

El Municipio de Ituzaingó lanzó la inscripción para talleres virtuales gratuitos con certificación oficial sobre tecnologías, marketing, búsqueda laboral y negocios.

Ituzaingó abre la inscripción para nuevos cursos gratuitos de Formación a Distancia
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El Municipio de Ituzaingó comunicó que se encuentra abierta la inscripción para los nuevos cursos gratuitos de Formación a Distancia que comenzarán a dictarse durante el mes de octubre. Las capacitaciones, diseñadas desde el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, tienen como objetivo fortalecer las competencias y habilidades de los estudiantes para potenciar sus condiciones de empleabilidad.

Los cursos son totalmente gratuitos, otorgan certificado oficial y se cursan de manera virtual a través de la Plataforma de Formación a Distancia municipal, buscando facilitar la cursada y adaptarse a las necesidades y posibilidades de cada participante.

Opciones con inicio el 19 de octubre

A partir del 19 de octubre darán inicio siete propuestas de capacitación:

Uso de dispositivos móviles (Duración: 5 semanas): trata sobre el uso, las potencialidades y las problemáticas de las tecnologías actuales. Aborda cuestiones de almacenamiento, redes de acceso a internet, uso de aplicaciones, prevención de estafas virtuales y detección de noticias falsas.

El arte de negociar: construye acuerdos duraderos (Duración: 1 mes): permite desarrollar habilidades clave para una comunicación efectiva en negociaciones, construir relaciones sólidas, alcanzar acuerdos beneficiosos para todas las partes y transformar desacuerdos en aprendizaje.

Iniciación al Community Manager (Duración: 8 semanas): capacitación introductoria que brinda herramientas para comenzar a gestionar redes sociales y entender el funcionamiento del ecosistema digital.

Bases matemáticas para estudios superiores (Duración: 2 semanas): ofrece conceptos y herramientas matemáticas básicas y esenciales para comprender y resolver desafíos avanzados en la formación académica.

Estrategias para estudiar (Duración: 2 semanas): propuesta diseñada para mejorar las habilidades de aprendizaje mediante la organización del tiempo, la toma de apuntes efectivos y métodos de lectura y memorización.

Un currículum exitoso (Duración: 1 semana): trabaja sobre los distintos tipos de CV, sus estructuras y características específicas para comunicar de forma efectiva las habilidades personales y experiencias previas.

Marketing de servicios (Duración: 4 semanas): orientado a enseñar a promocionar y comunicar servicios de manera efectiva, analizando las necesidades de los clientes, la calidad de atención y la experiencia del consumidor.

Capacitaciones desde el 26 de octubre

Por otra parte, desde el 26 de octubre se sumará una nueva alternativa formativa:

Habilidades de comunicación interpersonal para entrevista laboral (Duración: 1 semana): aborda la importancia de las habilidades comunicativas y brinda herramientas concretas para optimizarlas al momento de presentarse en una entrevista de trabajo.

Quienes deseen inscribirse en algún curso, deben registrarse en la Plataforma de Formación a Distancia, ingresando en el siguiente enlace: https://red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia/ 

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