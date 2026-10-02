La Universidad Nacional de Moreno abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027. El trámite se realiza de manera virtual a través de la página web oficial de la casa de estudios con sede en el partido de Moreno.



El proceso comenzó este 1º de octubre con un cronograma organizado en base a la demanda histórica de cada una de sus propuestas académicas. En la institución, el área cuenta con la gestión de Roxana Carelli como secretaria académica.

Cronograma por carreras

Del 1 al 7 de octubre, la convocatoria corresponde a Arquitectura, Contador Público Nacional, Abogacía y Licenciatura en Trabajo Social.



Entre el 14 de octubre y el 3 de noviembre estará habilitado el registro para Ingeniería en Electrónica, Licenciatura en Gestión Ambiental, Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Relaciones del Trabajo, Licenciatura en Economía, Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria, Diseño en Comunicación Visual, Diseño Multimedial y Licenciatura en Comunicación Social.



Finalmente, del 14 de octubre al 24 de noviembre se extenderá el plazo para el Ciclo de Licenciatura en Educación Secundaria y el Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial. Todas las gestiones se completan en forma online.