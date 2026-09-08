Moreno: Llegan nuevos operativos gratuitos de castración y vacunación antirrábica

Esta semana, el Municipio de Moreno comenzó con una nueva campaña de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos, con el objetivo de seguir cuidando a las mascotas y sus dueños.





Los operativos serán abiertos a la comunidad y tendrán lugar en distintos puntos del distrito, todos los miércoles de septiembre.



En cuanto a la vacunación antirrábica, la misma será por orden de llegada, mientras que, para la castración de mascotas, los y las interesadas deberán solicitar un turno previamente en la Unidad Sanitaria correspondiente a cada jornada.



Conocé el cronograma completo de atención a mascotas

Durante los miércoles de septiembre, el Municipio de Moreno pondrá a disposición de los vecinos y las vecinas diversos espacios de vacunación y castración de mascotas en distintos barrios morenenses.





Miércoles 9 de septiembre – Truju i: Unidad Sanitaria Dr. Esquivel, en El Ceibo y Galileo Galilei, barrio San Ambrosio.





i: Unidad Sanitaria Dr. Esquivel, en El Ceibo y Galileo Galilei, barrio San Ambrosio. Miércoles 16 de septiembre – Cuartel V: Unidad Sanitaria Anderson, ubicada en Discépolo y Acevedo, barrio Anderson.





Unidad Sanitaria Anderson, ubicada en Discépolo y Acevedo, barrio Anderson. Miércoles 23 de septiembre – Moreno Centro: Unidad Sanitaria Barrio 2000, en Carlos Gardel 902, esquina Bolivia.



Unidad Sanitaria Barrio 2000, en Carlos Gardel 902, esquina Bolivia. Miércoles 30 de septiembre – La Reja: Unidad Sanitaria Reja Grande, ubicada en Victorino de la Plaza y La Madre.





Los operativos se realizan de 8.30 a 13 horas en cada uno de los espacios mencionados anteriormente.



Según los especialistas en salud, es importante vacunar a las mascotas contra la rabia para proteger no solo a los animales, sino también a las personas.





La rabia es una enfermedad infecciosa mortal si no se hace la prevención necesaria, que afecta fundamentalmente al sistema nervioso. Es producida por un virus y se transmite por mordedura, lamedura y/o arañazos de animales mamíferos enfermos de rabia, como perros y gatos.



Ante una mordedura o cualquier accidente potencialmente rábico, es fundamental lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir la evaluación correspondiente.