La inflación en Morón y en la región Oeste no da respiro, en Agosto dio 2,01 %

Durante agosto, los precios al consumidor en el Partido de Morón registraron un incremento del 2,01%, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón (UM). En tanto, el acumulado desde febrero alcanzó el 20,71.



La evolución de los precios estuvo explicada fundamentalmente por los aumentos registrados en Bebidas alcohólicas y tabaco con una variación mensual del 2,55%.



En Bebidas alcohólicas y tabaco pasó de una suba del 1,38% en julio a 2,55% en agosto. Dentro de esta división, el principal incremento correspondió a los cigarrillos, con una variación del 5,90%.



La división Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa el 40,80% de la canasta relevada, registró en agosto un aumento promedio del 1,11%, por debajo del 1,69% registrado en julio. Los principales aumentos se observaron en verduras, tubérculos y legumbres, particularmente en cebolla (33,88%) y banana (24,20%).



Salud registró una variación del 1,80% en agosto, frente al 2,26% de julio. El incremento estuvo asociado principalmente a la suba de los seguros médicos, con un aumento del 1,90% en la cuota de prepaga.



En Transporte, la variación fue del 0,39%, prácticamente en línea con el 0,40% registrado durante julio. El principal incremento correspondió al boleto de colectivo, que aumentó 3,89%, frente al 4,15% observado el mes anterior.



El informe elaborado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón analiza mensualmente la evolución de precios de una canasta representativa de bienes y servicios en el distrito, con el objetivo de aportar información de referencia para el seguimiento de la economía local.