Llega el "Burger Flash" a todas las sucursales de El Desembarco

La movida gastronómica del conurbano bonaerense suma una nueva cita imperdible para los amantes de la comida rápida y de calidad. Este miércoles 2 de septiembre, la reconocida cadena de hamburgueserías El Desembarco llevará adelante el denominado "Burger Flash" en todas sus sucursales.



La propuesta se desarrollará en una franja horaria acotada, entre las 20:00 y las 22:00hs, en los salones de dichos establecimientos. A través de esta promoción, los vecinos podrán acceder a una cheeseburger simple acompañada de una porción de papas fritas a tan solo $3.990 pesos.



En zona oeste, los fanáticos de las hamburguesas podrán acercarse al céntrico local de Morón (Belgrano 410) para aprovechar este increíble beneficio. Por su parte, la sucursal de Castelar (Santa Rosa 1275) también abrirá sus puertas al igual que los locales de Hurlingham (Tte. Gral. Roca 1321) y Ramos Mejía (Mitre 294).





La llegada de la firma en el oeste bonaerense forma parte de un ambicioso proceso de expansión que comenzó hace casi más de una década. Nacida en 2017 en el barrio de Boedo, la marca surgió con el objetivo claro de diferenciarse de las grandes cadenas trasnacionales. A través de combinaciones abundantes, ingredientes seleccionados y una cuidada elaboración artesanal, la firma logró ganar rápidamente una enorme popularidad.



Más allá del "Burger Flash" de esta semana, la oferta gastronómica de la casa se caracteriza por su gran variedad y adaptabilidad a los gustos. Entre las opciones más aclamadas por el público se destaca la icónica "Bajoncito" que combina carne, cheddar y panceta en su justa medida. Para quienes buscan sabores más potentes, la "San Antonio" incluye doble carne, cheddar, panceta. huevo y la clásica salsa Mil Islas. Asimismo, la propuesta se completa con alternativas vegetarianas, opciones sin TACC, milanesas, sándwiches y generosos combos con bebidas.