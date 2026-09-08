Ituzaingó volvió a caer en el Bajo Belgrano con polémica

El León ganaba 1 a 0 con gol de Jonathan Maza, pero con un mal arbitraje de Nicolás Mastroieni, le permitió a Excursionistas dar vuelta el encuentro por 2 a 1. Este viernes recibe a Comunicaciones en el Carlos Sacaan, sabiendo que no hay más margen de error.



En Pampa y Miñones, se bajó el telón de la fecha 34 de la Primera B Metropolitana entre el “Villero” y el León, necesitado de un triunfo para tener una mínima chance de respirar en la zona roja del descenso.



En el primer tiempo, Ituzaingó sorprendió a Excursionistas con una propuesta intensa y disputó el juego de igual a igual.



A los 24 minutos, el León rompió el cero: Jonathan Maza conectó de cabeza luego de un centro enviado por Segundo Gras desde la derecha para vencer a Nicolás Rodríguez y puso el 0-1 parcial.



Con la desventaja en el tanteador, “Excursio” intentó adelantarse en el terreno de juego, pero careció de la claridad necesaria para romper el cerco defensivo del Verde antes del entretiempo.



En la parte complementaria, el dueño de casa cambió la actitud y fue en busca de dar vuelta el partido, ante un Ituzaingó que estuvo muy inconexo en el segundo tiempo.



A los 7 minutos de la etapa final, el ingresado Lucas Chambi capturó un rebote en el borde del área y sacó un zurdazo inatajable para establecer la paridad.



Luego, el juez Nicolás Mastroieni, de muy mala actuación, no cobró un claro penal para los dirigidos por Diego Ayoroa luego de una falta sobre Segundo Gras adentro del área.



No solo eso, sino que minutos después, el árbitro sancionó la pena máxima por una caída de Alan Espeche dentro del área; Lautaro Barraza le atajó el remate desde los doce pasos a Alejandro Ávalos, pero el volante aprovechó el rebote para decretar el 2-1 definitivo a los 16 minutos.



A partir del segundo gol de Excursionistas, el León careció de juego asociado, y no pudo encontrar la manera de volver a empatar el encuentro, donde se quedó con las manos vacías del Bajo Belgrano.

Panorama muy negro para Ituzaingó ya que sigue hundido en el descenso, y este viernes a las 19 hs se enfrentará a Comunicaciones, obligado a cortar la racha negativa, sabiendo que, si pierde, y CADU y Brown de Adrogué ganan sus respectivos partidos el fin de semana, se decretará el descenso a la Primera C.



Si empata ante el “Cartero” y ganan CADU, Brown y Flandria, también desciende, pero si el elenco de Zárate y el conjunto de Adrogué, empatan sus partidos, el León no descenderá esta fecha.