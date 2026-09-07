Cine de terror, mantas y gastronomía: la innovadora propuesta de un bar de Ituzaingó

Es indudable que la gastronomía y la cultura van de la mano y, en algunas ocasiones, se encuentran para ofrecer experiencias innovadoras. En esta sintonía, El Jardín Ituzaingó, ubicado sobre la calle Juncal 121 acaba de anunciar un plan ideal que incluye una dosis de adrenalina y buena comida. A través de sus redes sociales, este local anunció que transformará por un día su ambiente cálido y relajado en una auténtica sala de cine. Este jueves 17 de septiembre a las 21:30 horas, el Jardín proyectará uno de los grandes clásicos del cine de terror moderno: El Conjuro 1.





Para hacer frente a las noches frescas, la organización anunció que los asistentes contarán con un ambiente acondicionado: habrá calefacción y tendrán a disposición mantitas. A su vez, habrá un amplio menú de comida y bebida para todas aquellas personas que lo deseen. Un detalle no menor del anuncio que realizaron desde el Jardín es que la entrada es gratuita para los clientes. La dinámica es simple: te sentás, pedís lo que te tiente de la carta, y el espectáculo va por cuenta de la casa.

Desde el local ya adelantaron que esta noche de películas llegó para quedarse, por lo que abrieron el juego a los vecinos para que dejen comentarios qué otros títulos les gustaría ver en las próximas pantallas compartidas. No caben dudas que, en tiempos que corren, la creatividad debe estar al servicio de todos los emprendimientos.





Hace un tiempo largo que el Jardín viene consolidándose como un punto de referencia para todos aquellos que deseen pasar un rato de alegría en compañía y esta propuesta promete generar un gran impacto en el barrio.