Castelar: Llega una nueva edición de la carrera "LALCEC Morón Se Mueve"

El próximo domingo 8 de noviembre, Castelar se convertirá en el epicentro de una iniciativa que combina salud y deporte en una única jornada que tiene como objetivo concientizar sobre el cáncer de mama.





Se trata de la quinta edición de "LALCEC Morón Se Mueve", una propuesta que tendrá lugar en el Multisport de Castelar, ubicado en Sarmiento al 3391.





Según confirmaron desde la organización del evento, la jornada deportiva contará con distintas modalidades para que puedan participar tanto corredores profesionales como aficionados.





En ese sentido, habrá carreras competitivas de 5 y 10 kilómetros y una caminata participativa de 5K, sin chip ni clasificación.



Respecto a la carrera de 10K, la misma contemplará dos vueltas sobre la avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre el Puente Lebensohn y la avenida Santa Rosa. Quienes participen de la modalidad de 5K realizarán una vuelta por el mismo circuito.

En noviembre llega la quinta edición de la carrera "LALCEC Morón Se Mueve", una jornada que busca generar conciencia sobre el cáncer de mama.

Las inscripciones tienen un cupo de 500 participantes con remera y kit, que serán entregados hasta agotar stock.





Actualmente, se encuentra activa la segunda preventa para participar de las carreras de 10 y 5K, que tiene un valor de $30.000, del 8 de septiembre al 7 de octubre.





Por su parte, la tercera preventa tendrá un costo de $40.000, del 8 de octubre al 7 de noviembre y el día del evento.





En cuanto a la caminata de 5K, el valor será de $22.000, del 8 de septiembre al 7 de octubre. También se activará una tercera preventa con un costo de $27.000, que estará vigente desde el 8 de octubre al 7 de noviembre y el día del evento.





La competencia tendrá premiación para los tres primeros puestos de la clasificación general femenina y masculina, mientras que los tiempos y resultados se cargarán una vez finalizada la carrera.





Desde LALCEC Morón invitan a toda la comunidad a participar de la jornada deportiva y de salud para seguir concientizando sobre el cáncer de mama y su prevención.