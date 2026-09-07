Ituzaingó se une para homenajear al Indio Solari con murales, arte y encuentros comunitarios

Con la presencia del intendente Pablo Descalzo, ayer domingo 6 de septiembre sesionó el II Foro de la Comunidad, una iniciativa del Concejo Deliberante de Ituzaingó que convoca a la ciudadanía a debatir y proponer sobre distintos ejes temáticos.



En esta oportunidad vecinos, artistas y organizaciones locales presentaron diversas propuestas artísticas, productivas y culturales para celebrar la obra y la figura del legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Propuestas debatidas en el Foro

El arte urbano como legado, murales en todo el distrito La propuesta de plasmar el homenaje en las paredes locales cobró gran fuerza con varias iniciativas. El Taller Municipal de Fileteado Porteño impulsó la realización de un mural artístico comunitario centrado en la emblemática frase "Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle", perteneciente a la clásica obra Vencedores Vencidos



A esta corriente se sumó la escuela de fileteado del Centro Cultural Ituzaingó, cuyos integrantes expresaron su deseo de devolverle al pueblo lo enseñado con un nuevo punto icónico en el municipio



Por su parte, el programa ENVION —que por decisión de sus jóvenes participantes pasó a llamarse "ENVION CARLOS INDIO SOLARI"— propuso pintar un mural en su propia sede para inmortalizar al artista



Asimismo, el vecino Ignacio Garat presentó un proyecto para realizar un retrato del Indio Solari de 12 metros de altura por 8 metros de ancho en la pared lateral del Colegio N°1, en homenaje directo a los excombatientes de Malvinas

Capacitación laboral y ferias con identidad ricotera El tributo al Indio Solari también se proyecta como un motor de economía social. La organización social La Juana Ibarguren propuso el taller comunitario de artes gráficas, serigrafía y diseño textil "Luzbelito Productivo"



Este espacio, orientado a los jóvenes del distrito y basado en la estética visual creada por Rocambole para Los Redondos, funcionará como escuela de oficios de estampado y afiches para promover la producción cultural autogestiva y local



En esta misma línea productiva, los proyectos "Cultura ricotera en Ituzaingó" y "Los indios del oeste" proponen la organización de ferias temáticas del rock nacional con puestos de artesanías y gastronomía para generar puestos de trabajo genuinos para comerciantes, feriantes y emprendedores locales



Festivales, música en vivo y una celebración anual El punto cúlmine de las propuestas musicales y de encuentro es el Festival Homenaje Indio Solari, proyectado para el 14 de noviembre de 2026 durante una jornada completa en la Plaza Atahualpa Yupanqui (Av. Ratti 3300)



Esta gran fiesta popular propuesta contempla la participación de bandas en vivo, una feria de arte ricotero denominada "Muestra Redonda", un mural de gran formato sobre el escenario a cargo del artista local Rubén Heredia y el nombramiento institucional del anfiteatro de la plaza como "Indio Solari"



Además, se propuso que la realización de serigrafía bajo el lema "Estampados para todos", ofreciendo un servicio gratuito sobre ladiscografía ricotera y solista para que los asistentes estampen sus remeras y banderas

Para asegurar que esta mística perdure en el tiempo, se presentaron otras ideas complementarias:



"Vamos las bandas": Una iniciativa anual destinada a coordinar una agenda festiva en todos los centros culturales de Ituzaingó para recibir a la comunidad de seguidores una vez al año



Jornadas Culturales Abiertas: Encuentros gratuitos de micrófono abierto para que los vecinos compartan anécdotas, junto con exposiciones de fotografía, poesía, cerámica y la creación de un "mural de recuerdos" con objetos personales de los fanáticos



Registro Documental: Un proyecto para filmar de principio a fin los encuentros y plasmar las historias y experiencias de la comunidad en una producción cinematográfica final



"El Indio la flor en mi cielo": Una propuesta familiar de floristas locales con más de 25 años de experiencia para diseñar obras con flores naturales teñidas artesanalmente representando el símbolo "PR" (Patricio Rey)



"Gema": Un quinteto musical de jóvenes formados en el taller de ensamble municipal "Música en Acción" que propuso homenajear formalmente su obra en sus muestras institucionales



Estas iniciativas, nacidas del corazón de los vecinos y agrupaciones de Ituzaingó, demuestran que el legado del Indio Solari trasciende la música para convertirse en una fuerza viva de transformación comunitaria.



Como finalización el Foro elaboró una declaración en homenaje al artista y una recomendación al gobierno municipal para que contemple las acciones propuestas para el futuro.