Ituzaingó: La feria cultural fue un éxito, miles de personas participaron todo el fin de semana

Miles de vecinos y vecinas disfrutaron de la segunda edición de la Feria de Industrias Culturales y Creativas (FRICC) de Ituzaingó, que se llevó a cabo este fin de semana. La propuesta del Gobierno Municipal reunió a artistas, emprendedores locales, productores y referentes de la industria cultural en dos días de música, charlas, talleres y shows en vivo.



La FRICC se realizó en simultáneo en 5 puntos de Ituzaingó Sur: Plaza San Martín, Muddy´s Club, Casa Sonora, Teatro Gran Ituzaingó y el Recinto del Honorable Concejo Deliberante. La programación incluyó espacios de formación e intercambio en 16 charlas a cargo de 32 referentes de las industrias culturales, entre ellos Carlos Rottemberg, Miss Bolivia y Osqui Guzmán. Por otra parte, más de 400 artistas brillaron en el escenario principal de la Plaza durante las dos jornadas.

Carlos Rottemberg en la Fricc

El sábado, tras el desfile “MiModa Impulsa”, subió al escenario principal Moria Casán, que se autoproclamó madrina de la FRICC y habló sobre la importancia del desarrollo cultural regional. Al finalizar, el intendente Pablo Descalzo le otorgó el decreto que la reconoce como Ciudadana Ilustre.



Otro momento importante de la FRICC fue la realización de las rondas de vinculación, que reunieron 100 artesanos, artistas, emprendedores culturales, referentes del sector, empresas e instituciones, con el objetivo de generar espacios de encuentro, y promover lazos que permitan el desarrollo cultural.



En tanto, además de los shows y de las actividades mencionadas, se le brindó el espacio a 300 emprendedores locales, que ofrecieron sus creaciones en la feria artesanal.



Durante la jornada, el intendente Pablo Descalzo remarcó la importancia de las iniciativas que promueven el encuentro con la comunidad: “En este contexto, donde el Gobierno Nacional no acompaña a las industrias culturales, es fundamental generar espacios de articulación, que les permitan a las y los artistas ampliar sus posibilidades de trabajo. La cultura, más allá de ser algo que nos permite encontrarnos y conectarnos, también debe ser una fuente de ingresos para quienes viven y trabajan de ello”.