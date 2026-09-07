Tiroteo, persecución y allanamientos en Castelar Sur: cae una banda de motochorros

Un violento enfrentamiento armado en la zona sur de Castelar culminó con el desbaratamiento de una organización criminal dedicada al robo de motocicletas. Tras una intensa persecución, la Policía logró detener a tres delincuentes, uno de ellos herido de bala tras tirotearse con los efectivos, y secuestrar armamento y teléfonos robados luego de un rápido despliegue judicial en el barrio.

Fuga y enfrentamiento armado

La secuencia se inició en la intersección de las calles Santiago del Estero y Arana, cuando móviles policiales detectaron a tres sospechosos a bordo de motocicletas. Al cursar los datos, constataron que uno de los rodados, una Motomel Blit, acababa de ser robado instantes antes. Al notar la presencia policial, los conductores aceleraron y desataron una veloz persecución por las calles de la localidad.



El seguimiento se extendió hasta el cruce de Conscripto Ibáñez y Corrientes. Allí, al verse acorralados, los delincuentes abandonaron las motos e ingresaron intempestivamente a un domicilio, desde donde comenzaron a efectuar disparos contra el personal policial para cubrir su huida.



Los uniformados repelieron el ataque y lograron herir a uno de los agresores con impactos en ambas piernas. El asaltante fue rápidamente reducido y trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Güemes, donde ingresó fuera de peligro. Las autoridades confirmaron que ningún efectivo resultó lesionado durante la balacera.

Allanamientos de urgencia y prófugos

A partir de los testimonios y el relevamiento realizado en la escena por el Gabinete Técnico Operativo (GTO), se solicitaron cinco órdenes de allanamiento de urgencia para dar con el resto de la organización. Los procedimientos se ejecutaron horas más tarde y contaron con la supervisión presencial de la fiscal en turno, la Dra. Suárez Corripio.



Durante los operativos, la Policía logró concretar la detención de otros dos integrantes de la banda. Además, los investigadores lograron identificar a dos cómplices restantes quienes lograron escapar y actualmente son buscados de manera intensa.



En el registro de las viviendas, los efectivos incautaron un revólver calibre 7.65 con diez municiones intactas, las prendas de vestir que los asaltantes utilizaron durante el ataque, diez teléfonos celulares de origen ilícito y un envoltorio con picadura de marihuana. La causa quedó en manos de la Justicia bajo la carátula de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil e infracción a la Ley de Drogas.