Mauro Zárate jugará al futsal en un club de Haedo

Para el atacante, este momento representa mucho más que un simple fichaje dentro de una competencia regional. Mauro Zárate nació, creció y dio sus primeros pasos con la pelota en la localidad de Haedo. Fue en aquellas canchas, potreros de barrio, donde transitó su infancia, forjó sus primeras amistades y empezó a construir el sueño de convertirse en un futbolista profesional.



"Hay historias que trascienden el futbol, y esta es una de ellas", expresaron desde las redes sociales del club al momento de darle la bienvenida oficial a su nuevo jugador. La publicación no tardó en volverse viral entre los fanáticos del futsal del conurbano y los vecinos que recuerdan las primeras épocas del delantero en la localidad.

El gran desafío: la copa "Camino a AFA" y el sueño del ascenso





El principal objetivo deportivo que afrontará Zárate con su nueva camiseta será disputar la exigente Copa "Camino a AFA", un certamen anual de alto nivel competitivo. Este torneo representa una oportunidad histórica para Haedo Futsal, ya que el equipo campeón obtendrá un cupo directo para competir en la Primera D de la AFA.





Para el ex Vélez, Platense y Boca, la experiencia significará incursionar de lleno en una disciplina con reglas y ritmos completamente diferentes al fútbol de campo tradicional. Su llegada busca impulsar con fuerza el proyecto institucional de la entidad, orientada a dar un salto cualitativo e ingresar a las estructuras oficiales del futsal nacional.



Con esta llegada, Haedo Futsal no solo aspira a dar el batacazo en la tabla de posiciones, sino también a revalorizar las raíces de la institución. La presencia de un jugador con recorrido internacional promete convocar a cientos de simpatizantes en cada jornada que le toque disputar en la zona.