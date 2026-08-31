Morón: el Mercado Municipal contará con nuevos horarios

El objetivo de la modificación de estos horarios responde, en gran parte, a la llegada de temperaturas más agradables y la proximidad con la primavera. A su vez, esta modificación va de la mano con la intención de que más vecinos y vecinas puedan acercarse a realizar sus compras en el mercado.



Es de esta forma como los habitantes del partido de Morón -al igual que ocurre en distritos como Ituzaingó y Hurlingham, que también cuentan con Mercados Bonaerenses- contarán con la posibilidad de proyectar sus compras durante el día, la tarde y parte de la noche. Los horarios modificados, en los que se podrá visitar el Mercado Morón a partir del lunes 7 de septiembre, son los siguientes:





Lunes a sábados: de 10:00 a 19:00hs.

Domingos y feriados: de 9:00 a 13:00hs.





Desde su inauguración de mayo de 2023 -como resultado del trabajo conjutno entre el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Morón- este mercado se convirtió en un punto clave para acceder a carnes, pescados, frutas y verduras, entre tantos otros productos. Además, los vecinos pueden encontrarse allí con panificados, lácteos y productos de almacén e higiene personal, con precios accesibles y ofertas semanales.



Estando ubicado en Av. Presidente Perón 3883 (El Palomar), este espacio fomenta el intercambio directo entre productores y consumidores, eliminando a los intermediarios y permitiendo que los vecinos consigan sus productos a precios económicos. A su vez, al formar parte de la red de Mercados Bonaerenses, las compras con Cuenta DNI pueden obtener descuentos de hasta el 40%, lo que lo convierte en una de las opciones más elegidas para abastecerse en el oeste del conurbano.