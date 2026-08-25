Morón pone en marcha la Policía Municipal

El Municipio de Morón puso en marcha la Escuela de Policía Municipal que formará a los primeros 150 aspirantes que integrarán la nueva fuerza de seguridad local. El espacio tendrá a su cargo la preparación y capacitación de quienes se incorporen a la nueva fuerza.



El acto fue encabezado por el intendente de Morón, Lucas Ghi, junto al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; la jefa de Gabinete, Estefanía Franco, y el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, entre otras autoridades municipales y provinciales.



La creación de la Policía Municipal fue anunciada por el intendente Lucas Ghi durante la apertura de sesiones ordinarias. En esa oportunidad, destacó la importancia de contar con un cuerpo propio que tenga un rol protagónico en las tareas de prevención y en el abordaje de las situaciones de seguridad en el distrito.



En este marco, la Escuela de Policía Municipal formará a los primeros aspirantes, que fueron seleccionados por una rigurosa selección, con una formación orientada a brindar herramientas y conocimientos para el desempeño de sus funciones.



La primera camada de agentes egresará a fin de año y estará preparada para incorporarse a las tareas de prevención y seguridad en distintos puntos del distrito.



De esta manera, Morón avanza en la puesta en marcha de una fuerza local que tendrá un rol central en las políticas de prevención y en el fortalecimiento de la presencia del Estado en los barrios.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó: “Vamos a depositar en ustedes la expectativa de poder vivir como nos merecemos, garantizando el derecho a la libertad, al patrimonio y a la vida, nada más ni nada menos”.



En ese sentido, Ghi sostuvo: “El pueblo de Morón quiere ver una fuerza que camine sus calles, recorra nuestras plazas y atienda las necesidades de nuestros centros comerciales. Respondiendo finalmente a esta demanda, con la mayor seriedad, intentamos estar a la altura de ese desafío”.



