Haedo: un incendio destruyó un depósito y una vivienda de madera

Un incendio desatado en las primeras horas de la tarde generó alerta en Haedo, luego de que las llamas consumieran por completo un depósito de grandes dimensiones y una vivienda familiar lindera construida íntegramente en madera. Afortunadamente, pese a la magnitud del desastre material, no se registraron heridos ni víctimas fatales.



El siniestro comenzó alrededor de las 14 horas en las inmediaciones de las calles Gral. Pueyrredón y Av. Rivadavia, a metros del paso a nivel del Tren Sarmiento.



Según las primeras informaciones, el fuego se propagó a gran velocidad afectando primero un galpón de aproximadamente 10 por 40 metros y alcanzando rápidamente a la casa contigua debido a la alta combustibilidad de sus materiales.



Al momento de iniciarse el foco ígneo, los propietarios de la vivienda no se encontraban en el domicilio, excepto por un adolescente de 16 años, quien logró advertir la situación a tiempo, evacuar el lugar por sus propios medios y ponerse a salvo antes de que la estructura cediera ante el avance de las llamas.



Tras el llamado de alerta al 911, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Morón acudieron de inmediato al lugar para combatir el incendio. El rápido y coordinado accionar de los rescatistas resultó clave para contener el fuego, enfriar la zona y evitar que la destrucción continuara propagándose hacia otras propiedades de la cuadra.



Si bien las pérdidas materiales tanto en el depósito como en la casa familiar fueron totales, las autoridades confirmaron la ausencia de víctimas fatales. En los próximos días, las causas exactas que originaron el fuego deberán ser determinadas a partir de las pericias correspondientes.

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