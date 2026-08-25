Morón: anuncian un aumento en los salarios de los empleados municipales

El intendente de Morón, Lucas Ghi, oficializó una nueva recomposición salarial destinada al personal comprendido en el Sistema de Carrera Administrativa de Morón (SICAMOR). Esta medida, comunicada de manera oficial, busca mitigar el impacto del contexto macroeconómico en los bolsillos de los trabajadores del sector público local, manteniendo una estricta paridad con el costo de vida.

Detalles del esquema salarial

De acuerdo con la información oficial difundida por el Municipio de Morón, la actualización consiste en un incremento acumulativo del 8,2%. Para mantener un equilibrio en las cuentas públicas y asegurar la liquidez, este porcentaje se ha estructurado en dos tramos escalonados:



Primer tramo: 5% a aplicarse sobre los haberes correspondientes al mes de agosto.



Segundo tramo: 3% a hacerse efectivo durante el mes de octubre.



El comunicado oficial señala que el objetivo de la intendencia es "acompañar la situación económica y fortalecer los ingresos de los trabajadores y trabajadoras municipales".



Con la incorporación de este nuevo ajuste acumulativo, la pauta salarial municipal en Morón proyecta un cierre con saldo positivo frente a la inflación.





Indicador Económico (Período actual) Porcentaje Acumulado Aumento Salarial Municipal Total 26,0% Inflación Acumulada Estimada 21,5%



El texto oficial subraya: "Desde el Municipio se reafirma el compromiso de continuar trabajando para fortalecer el salario de los trabajadores y trabajadoras, en el marco del diálogo permanente con las representaciones gremiales".