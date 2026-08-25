Un local de empanadas con gustos extravagantes arriba a Ituzaingó

El pasado domingo 23 de agosto en la calle Santa Rosa al 1500 se inauguró un nuevo comercio que promete acaparar los paladares no solamente de los vecinos de Ituzaingó sino también de toda la zona oeste de la provincia de Buenos Aires: Empanadazas.





En sus redes sociales, se hicieron eco de esta inauguración y aseguraron que las empanadas que se consumen en este comercio, que ya cuenta con cuatro sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, son las más virales del momento en las plataformas digitales. Una de las características centrales que define a este comercio son los gustos extravagantes de sus empanadas: chorizo, tortilla española, 18 sabores de carne, son algunas de las que más se destacan. Sin embargo, la verdadera revolución de este local es la creación de las miti miti: empanadas compuestas por dos sabores. Como si esto fuera poco, el comercio ofrece empanadas por kilo, especialmente para eventos personales o corporativos.

Además de empanadas, la franquicia cuenta con otros productos que han llamado la atención de propios y extraños: papas fritas rebozadas de 30 cm y muy pronto prometieron ofrecer empanadas pensadas exclusivamente para gatos y perros. En su página oficial, famosos de la talla de Georgina Barbarrosa, Pachu Peña o el Turco García recomiendan Empanadazas, fundamentalmente porque cada empanada cuenta con un peso de 210 gramos.





No caben dudas de que esta nueva apertura promete generar una revolución en el barrio, en medio de un corredor gastronómico que no para de crecer. Las empanadas son, sin lugar a dudas, una de las comidas más tradicionales de nuestro país y este comercio propone ir un paso más y transformarlas en un verdadero ícono.