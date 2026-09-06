Argentina comenzó el Mundial con el pie izquierdo

El conjunto albiceleste cayó por 3 a 0 ante Polonia por la primera fecha del Grupo A de la Copa del Mundo. El martes, tendrán revancha ante Benín.



La Selección Argentina inició su camino en el Mundial Sub 20 femenino con una dura caída, frente al anfitrión en el comienzo de la Copa del Mundo.



Durante gran parte del primer tiempo, Argentina fue dueña de la pelota y generó algunas situaciones de peligro, sobre todo a través de la pelota parada.



La más clara llegó a los 22 minutos, con un cabezazo de Annika Paz que fue desviado sobre la línea.



Sin embargo, en una jugada aislada, Polonia aprovechó una mala respuesta de la arquera argentina para abrir el marcador por intermedio de Oliwia Zwiazek.



Por otra parte, la parte complementaria comenzó con la misma sintonía, Argentina atacando y Polonia esperándolo en su campo.

Rápidamente, llegó el segundo tanto para Polonia, en una jugada con mala fortuna donde Annika Paz convirtió en propia meta.



Pero con el correr de los minutos, el conjunto albiceleste no pudo descontar y a pesar de los múltiples intentos, las polacas marcaron el tercer gol a falta de un minuto y los dirigidos por Christian Meloni cayeron 3-0 en su primer cotejo.



Un duro inicio para la Albiceleste, que tendrá revancha rápido. este martes desde las 10:00 jugará la segunda fecha ante Benín, mientras que cerrará la fase de grupos frente a México el viernes 11 a las 13:00. Todos los partidos podrán verse en vivo por TV Pública y DSports.



Cabe destacar que en los octavos de final del Mundial clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.



En total, 24 selecciones participan de esta cita mundialista y Argentina busca igualar su mejor posición histórica, que fueron los octavos de final conseguidos en Colombia 2024.