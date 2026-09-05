Se presenta Moria hoy en Ituzaingó y arranca la FRICC

Hoy sábado arranca la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC) que tendrá lugar en la Plaza San Martín (24 de Octubre y Mariano Acosta) y otros espacios culturales de Ituzaingó Sur. La madrina de la exposición, Moria Casan, estará hoy a las 17 horas presentando la apertura de la feria.



La propuesta convoca a ampliar la mirada sobre las industrias culturales y reconocer el aporte que realizan desde el territorio, tanto de organizaciones comunitarias,como de artistas, artesanos, emprendedores y gestores culturales de Ituzaingó y la Zona Oeste, promoviendo el crecimiento económico de esta comunidad.



De esta manera, la FRICC 2026 busca visibilizar una trama cultural que muchas veces se desarrolla por fuera de las estructuras tradicionales y centralizadas, pero que constituye un componente fundamental para el crecimiento y la identidad de las comunidades emprendedoras.



Desde los barrios se generan proyectos, saberes y oportunidades de trabajo que fortalecen la identidad local y la participación colectiva pensando a la cultura como un espacio de producción, organización y desarrollo económico.



Además, durante la FRICC, los vecinos y vecinas podrán acceder a descuentos y promociones especiales en comercios cercanos a la Plaza San Martín.

Cronograma de actividades: Sábado 5 de septiembre

La grilla de actividades para el primer día de la feria está diseñada meticulosamente para abarcar desde la teoría profesional hasta la celebración popular masiva.



Plaza San Martín: Entre las 10:00 y las 22:00 horas, el público podrá recorrer la extensa feria de emprendimientos culturales y contemplar las destacadas exposiciones de esculturas de “El Rejunte Arte”, “Constructores del Fuego” y Guillermo Tazelaar. A partir de las 14:00 horas, el escenario principal cobrará vida con shows musicales ininterrumpidos. Se resalta el moderno desfile “Incubadora MiModa Impulsa” programado de 16:00 a 17:00 horas, y un gran cierre a las 20:00 horas con la popular "FIESTA POLENTA", definida por sus creadores como una fiesta inclusiva donde lo primordial es el baile.



Muddy´s Club: Funcionará como el corazón académico. A las 11:00 horas, el gestor chaqueño Gonzalo Suárez López abrirá con una disertación sobre el patrimonio inmaterial. A las 13:00 horas, el especialista de la Universidad de Quilmes, Pablo Bilyk, expondrá sobre la temida y aclamada inteligencia artificial en la cultura. A las 14:00 horas, Diego Zapico, titular de CAPIF, abordará los derechos de autor en la era del streaming. A las 15:30 horas, el reconocido productor Carlos Rottemberg liderará el conversatorio “Vivir del teatro”. La apertura oficial será a las 16:30 horas, dando paso a las cruciales rondas de vinculación a las 17:00 horas.



Sonora: Focalizada en el sector audiovisual. La investigadora Ladys González expondrá sobre videodanza a las 11:00 horas. A las 13:30 horas, pesos pesados de la industria —incluyendo directores de contenido de Netflix y FLIXXO— debatirán el futuro audiovisual. A las 15:00 horas, una mesa estelar conformada por Celsa Mel Gowland, Miss Bolivia, Loli Alvarez y Alba Rueda (moderada por la Secretaria de Educación y Cultura local, Ayelén Estévez) desgranará el rol de las mujeres en la música. Finaliza a las 15:30 horas con el artista visual Emilio Reato.