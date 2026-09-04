Un restaurante de Ituzaingó ofrecerá pizzas a mitad de precio

Los vecinos de Ituzaingó ya tienen una excusa perfecta para cortar la semana y disfrutar de uno de los platos más queridos por los argentinos. El próximo martes 15 de septiembre se desarrollará una nueva edición de la Noche de la Pizza y la Empanada, y uno de los restaurantes de la zona confirmó su participación con beneficios para la comunidad local.





Hace tan solo unas horas, Ramy, un restaurante especializado en café, pizza y pasta ubicado en Juncal 201, anunció a través de sus redes sociales oficiales que formará parte de esta gran movida nacional con pizzas al 50% de descuento. La promoción será exclusiva para consumo en el salón y estará vigente en la franja horaria de 20 a 24 horas. Además, el beneficio se aplicará para aquellos comensales que abonen su cuenta en efectivo.





Este evento masivo, organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce), consiste en ofrecer un 50% de descuento en pizzas y promociones de 3×2 en empanadas. Sin embargo, la dinámica de aplicación queda a criterio exclusivo de cada comercio adherido, lo que explica por qué algunos locales, como Ramy, optan por el consumo presencial, mientras que otros extenderán las ofertas al formato delivery o retiro por mostrador.

La magnitud de esta edición es federal. Se espera la participación simultánea de más de 1.500 comercios a lo largo y ancho de todas las provincias. La inscripción permite que los locales se integren a un mapa interactivo oficial disponible en lanochedelapizzaylaempanada.com.ar. A través de esta plataforma, el público podrá ubicar en tiempo real qué establecimientos de su barrio participan y qué promoción específica ofrece cada uno.





Durante la última edición, gran parte de los locales logró duplicar e incluso triplicar sus ventas en una sola noche. Este desempeño consolidó a la fecha como una de las jornadas de mayor movimiento y en este 2026 se espera que la convocatoria sea igual o aún mayor que otros años.