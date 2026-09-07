El Sarmiento con demoras por un error de la empresa: "parece un chiste de mal gusto"

El inicio de la jornada de este lunes 7 de septiembre se presenta severamente obstaculizado para los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde la madrugada, los ferrocarriles Roca, Sarmiento y Mitre registran cancelaciones y demoras prolongadas, forzando a cientos de miles de pasajeros a buscar vías alternativas en un sistema de transporte metropolitano que rápidamente alcanzó su punto de saturación.

El Origen del Conflicto Operativo

Las primeras comunicaciones oficiales emitidas a través de los altoparlantes en la estación Constitución y en la aplicación móvil de Trenes Argentinos atribuyeron los inconvenientes a "problemas operativos y técnicos". Sin embargo, la versión fue modificada drásticamente en el transcurso de la mañana.



La empresa concesionaria emitió un comunicado rectificando la causa central del colapso en la red:



"Los trenes de las líneas Sarmiento, Mitre y Roca operan con demoras, desde el inicio de la prestación, por la implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas" — Trenes Argentinos.



Aunque parezca una broma de mal gusto, esta modificación administrativa en los controles de ingreso del personal generó un cuello de botella logístico, impidiendo que las formaciones partieran en sus horarios estipulados y desencadenando un efecto dominó sobre toda la red del AMBA.

El Impacto en la Experiencia del Usuario

La paralización del servicio genera una reacción en cadena. Las paradas de colectivos que circulan en paralelo a las trazas ferroviarias (como las líneas que recorren la Avenida Rivadavia en el caso del Sarmiento, o las avenidas del sur para el Roca) registran filas que superan los 100 metros.



El descontento de los pasajeros es palpable en los pasillos de las terminales. La frustración no solo radica en la pérdida de presentismo laboral o educativo, sino en las condiciones de hacinamiento. Consultados por la cronista de Argentina /12 en el hall de Constitución, los testimonios reflejan el desgaste diario:



"Todos los días pasa lo mismo, así no se puede", expresó una usuaria mientras aguardaba la reprogramación de su viaje hacia la zona sur.



"Viajamos peor y cada vez más caro", sentenció otro pasajero, introduciendo la variable económica que agrava el malestar social.

Factor Económico: Tarifas y Sistema SUBE

El reclamo económico de los usuarios se sustenta en datos concretos. Este incidente ocurre en un contexto de tensión financiera para los pasajeros diarios. Según los registros de la Secretaría de Transporte, los boletos ferroviarios experimentaron un nuevo ajuste mensual la semana pasada, indexando el costo de vida al transporte básico.



A este aumento tarifario se suma el colapso tecnológico reciente del sistema de pago. Durante cuatro días de la semana anterior, el sistema SUBE —único medio de pago habilitado en la red ferroviaria nacional— presentó fallas masivas en la acreditación de cargas electrónicas. Según datos del Observatorio de Movilidad Urbana, más del 65% de los usuarios del AMBA utilizan billeteras virtuales o homebanking para recargar su tarjeta. La imposibilidad de validar estas cargas en las terminales automáticas (TAS) generó demoras en los molinetes y obligó a miles de personas a abonar tarifas plenas o recurrir a efectivo en ventanillas ya colapsadas.