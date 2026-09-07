Una influencer visitó el nuevo restaurante de la Torre Eiffel de Ituzaingó

En esta oportunidad, la reconocida creadora de contenido gastronómico "Camirecorre" posó sus ojos sobre el distrito de Ituzaingó para descubrir un nuevo rincón verdaderamente singular. A través de sus redes sociales, donde reúne a una comunidad activa de más de 148.000 seguidores, la influencer compartió su experiencia en Sous Vide, un restaurante temático inspirado en el encanto parisino.



El gran atractivo visual del establecimiento radica en su ubicación estratégica, situado justo en la base de la icónica réplica de la Torre Eiffel. Esta imponente estructura de hierro de 16,5 metros de altura fue ideada por el reconocido artista local Ruben Díaz e inaugurada en 2018. Tras el cierre de un comercio previo que funcionaba en el predio, Sous Vide abrió sus puertas a mediados de 2026 con el objetivo de revitalizar el corredor gastronómico de la Av. Santa Rosa.





El restaurante debe su nombre a la técnica del sous-vide, un método de cocina al vacío a baja temperatura y de manera constante que mantiene intactas las virtudes de cada ingrediente. Gracias a este proceso culinario de vanguardia, los alimentos logran preservar los sabores intensos y las texturas suaves que cautivan desde el primer bocado. En sus apreciaciones, la propia influencer subrayó la calidez y elegancia del espacio, haciendo especial énfasis en la excelencia de esta destacada forma de cocción.



Durante su recorrido por el menú de Sous Vide, la creadora de contenido destacó varias entradas y platos principales que prometen convertirse en los preferidos del público. La experiencia comenzó con una porción de rabas descritas como "super crocantes", acompañadas por unos bastones de muzzarella realzados por un toque de pesto y tomates cherry salteados.



A la hora de sugerir una opción fuerte, recomendó sin dudar los "Panzottis del Pacífico": una pasta rellena de salmón que se sirvió acompañada por una delicada salsa con nota de limón. La experiencia fue catalogada por la propia influencer como "cenar como si estuvieras en la Torre Eiffel" y remarcó las características de este lugar como una opción ideal para salidas en pareja o con grupos de amigos.