Villa Mecenas: Este fin de semana, el espacio cultural de Morón celebrará un nuevo aniversario

Este domingo 30 de agosto desde las 13, el espacio de Artes Visuales “Villa Mecenas” de Morón estará celebrando sus 42 años en el distrito con una jornada abierta para toda la comunidad y que promete un fin de semana a pura cultura del oeste.





La celebración se realizará en la sede del Mecenas, ubicada en Torres 618, Morón Norte e incluirá diversas actividades artísticas, como muestras de talleres, música en vivo y una visita guiada por la exposición de la artista Marila Tarabay.





La muestra "Habitar" de Marila Tarabay se podrá disfrutar este fin de semana en el festejo por un nuevo aniversario del Villa Mecenas.

La pintora y muralista forma parte del espacio moronense con su propuesta titulada "Habitar", una serie de composiciones que han sido exhibidas en otros espacios del país, tales como la Galería Médano de La Pampa.







Además de los encuentros artísticos, los y las asistentes al festejo de este fin de semana en el Villa Mecenas podrán disfrutar de un buffet a precios populares y una amplia variedad de comidas para todos los gustos.





La cita para celebrar los 42 años de Villa Mecenas es este domingo 30 de agosto a las 13 en la sede del espacio, ubicado en Torres 618, Morón Norte. La actividad es con entrada libre y gratuita y está abierta a toda la comunidad.