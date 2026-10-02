El Concejo Deliberante de Morón distinguirá a nuevos Ciudadanos Ilustres

El Honorable Concejo Deliberante de Morón realizará este viernes 2 de octubre, desde las 17, una nueva sesión especial para otorgar la distinción de Ciudadano Ilustre a vecinos y personalidades vinculadas con la historia, la cultura y la vida comunitaria del distrito.



La ceremonia semipresencial fue convocada mediante el Decreto N°104/2026 por la presidenta del cuerpo legislativo, Sibila Botti. Este reconocimiento, creado a través del Decreto N°113/10, constituye uno de los homenajes más importantes que entrega el municipio a trayectorias destacadas en Morón.

Los homenajes de la jornada

En esta ocasión se tratarán los expedientes de Juan José “Juancho” Pisano, referente comercial y expresidente del HCD radicado en Castelar; el padre Jorge Oesterheld, párroco de la iglesia Santiago Apóstol y San Carlos Borromeo de Haedo; la docente Leonor Chiapponi, de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón; y Eduardo Alberto Gallardo, vecino de El Palomar.



A su vez, recibirán la distinción post mortem la artista María Elena Walsh, el dirigente radical Juan Carlos Badano, el histórico jefe del Cuartel Central de Bomberos de Morón Miguel Ángel Lago y Silvia Rossin.



Esta nueva entrega dará continuidad a la serie de reconocimientos a personalidades locales que el concejo retomó durante los meses de agosto y septiembre.