El legado de Francisco vive en Morón: Hoy se inaugurará una escultura del Papa Argentino

La fe y el arte cruzarán sus caminos este viernes por la tarde en Morón: Hoy a las 17 se realizará el descubrimiento de la escultura en homenaje al Papa Francisco, su legado y su obra, una pieza que se emplazará frente a la Catedral de Morón (Nuestra Señora del Buen Viaje, 951)





El acto oficial contará con la presencia del intendente Lucas Ghi y diversas autoridades eclesiásticas y se llevará adelante en el marco de la Peregrinación Juvenil a Luján que se realizará este fin de semana.





La escultura es una obra realizada en mármol sintético por el artista Miguel Villalba, el director del renombrado taller Arte Villalba, un espacio que cuenta con más de 25 años de trayectoria dedicada a la creación de monumentos en el país.





Un artista multifacético

Desde su taller ubicado en el barrio porteño de Saavedra, Villalba trabaja con diversos materiales, como resina, mármol, hierro y bronce. Sus obras están arraigadas a la reconstrucción de la memoria, la identidad nacional y el fortalecimiento de las raíces populares.





Además de la pieza dedicada al Papa Francisco que será inaugurada este viernes a las 17 en Morón, el artista homenajeó al Sumo Pontífice argentino en el 2025 con un gran monumento hecho en hierro, que está ubicado en el predio Ciudad Esperanza de Villa Soldati.





Por fuera de la temática religiosa, el nombre de Miguel Villalba resuena en el sentido popular por haber creado la aclamada escultura de Lionel Messi, alojada en el museo de la Conmebol (2023).





La inauguración del último trabajo de Miguel Villalba, dedicado al Papa Francisco, será este viernes 2 de octubre a las 17 frente a la Catedral de Morón (Nuestra Señora del Buen Viaje, 951).