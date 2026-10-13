13 de oct. de 2026
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Comenzó la Semana de la Frutilla en Moreno con venta directa, charlas y espectáculos

Juan Esteban Calderón

1 min de lectura

El Municipio de Moreno dio inicio a la Semana de la Frutilla en la plaza San Martín. Hasta el 17 de octubre habrá venta a precios justos, sorteos y actividades culturales.

Comenzó la Semana de la Frutilla en Moreno con venta directa, charlas y espectáculos
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El Municipio de Moreno puso en marcha una nueva edición de la Semana de la Frutilla, una propuesta comunitaria que promueve el desarrollo de la producción local, fortalece los esquemas de comercialización directa entre productores y consumidores, y facilita que las vecinas y los vecinos del distrito puedan comprar productos frescos a precios justos. La actividad se lleva a cabo en la céntrica plaza San Martín, ubicada entre la avenida Mitre y la calle Del Libertador, en la localidad cabecera del partido de Moreno.

Según explicaron desde la organización municipal, el evento funcionará hasta el viernes 17 de octubre, de 9 a 17 horas. En ese rango horario, quienes se acerquen a la plaza no solo podrán adquirir frutillas recién cosechadas y diversos artículos elaborados a partir de esta fruta, sino que también podrán participar de un amplio abanico de propuestas complementarias. La programación de la feria contempla charlas informativas sobre el cultivo, degustaciones gratuitas, sorteos entre los visitantes, espectáculos culturales, una feria artesanal con emprendedores locales y la realización del esperado concurso que elegirá a la mejor frutilla de la jornada.

Sostén económico y fomento a la agricultura familiar

La iniciativa impulsada a nivel local tiene como meta visibilizar y poner en valor el trabajo constante de las familias abocadas a la agricultura familiar, al mismo tiempo que busca afianzar e impulsar al sector frutillero de la región. A lo largo de las distintas jornadas de la feria participarán un total de 10 productoras y productores locales, cuya labor cotidiana sostiene la economía e ingresos de un importante número de familias morenenses.

De acuerdo con las estadísticas oficiales registradas en el Censo Municipal Agropecuario de Moreno 2021/2022, el distrito cuenta con una superficie de 10 hectáreas destinadas específicamente a la producción de frutilla. Asimismo, el informe del relevamiento agropecuario precisa que esta actividad primaria genera un rendimiento estimado en 20 toneladas por hectárea de manera anual.

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