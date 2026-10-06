La Reserva Natural Los Robles de Moreno será sede del 1° Festival de Yoga y Naturaleza

La Reserva Natural Los Robles, ubicada en Moreno, invita a toda la comunidad a participar del 1° Festival de Yoga y Naturaleza, una jornada recreativa y de bienestar que se llevará a cabo con entrada libre y gratuita. La cita es para este domingo 11 de octubre, en el horario de 09:00 a 17:00 horas, en el predio natural del municipio.



Las acreditaciones comenzarán a las 08:30 horas, por lo cual los organizadores recomendaron a los vecinos llegar con tiempo suficiente. Para disfrutar de la jornada de manera confortable, se aconseja llevar una manta para realizar la práctica en el suelo y agua para mantenerse hidratados. Además, sugirieron asistir con ropa cómoda que permita el movimiento y sumar abrigo, dado que dentro de la Reserva Natural Los Robles el clima suele ser más frío que en la zona urbana.

Cronograma de actividades

A las 10:00 horas se iniciará el primer bloque con alternativas como Hatha Yoga, Vinyasa Flow, Acro Yoga, Tai Chi y Chi Kun, junto a una clase de Yoga para movilidad reducida. Luego, a las 11:00 horas, las opciones continuarán con Yoga integral, Ashtanga Vinyasa Yoga, Kundalini yoga, ejercicios regenerativos y una sesión de relajación con Gong y Cuencos.



A las 12:00 horas tendrá lugar el conversatorio titulado ""El eslabón perdido de nuestra salud: la conexión con la tierra"". En tanto, el turno tarde comenzará a las 14:00 horas con las propuestas de Baño de bosque, Yoga en familia, clases de Tai chi, el espacio ""Hacer mejor lo que hacemos todos los días"" y una clase de Movimiento expresivo sistema Milderman.



Para el cierre, programado a las 15:30 horas, se llevará a cabo una sesión de electro mantras que estará a cargo del grupo Vibralma, concluyendo así una jornada completa al aire libre.

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