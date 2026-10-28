Inauguraron un nuevo puente sobre el río Reconquista en Paso del Rey

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, inauguraron un nuevo puente sobre el río Reconquista, en la localidad de Paso del Rey. La estructura está ubicada a metros del cruce preexistente y busca duplicar la capacidad de circulación vehicular en uno de los accesos al distrito.



El viaducto se encuentra en la intersección de la Ruta Provincial N.º 7 y el Camino de la Ribera. Tiene 54 metros de longitud y una calzada de 9 metros de ancho, que incluye una bicisenda de 2 metros y una senda peatonal de 1,20 metros. Su puesta en marcha permitirá acortar los tiempos de traslado y mejorar la conectividad de más de 40.000 vecinos y vecinas.

El Camino de Sirga y las declaraciones oficiales

El nuevo puente forma parte de la obra integral del Camino de Sirga, que prevé la pavimentación y adecuación de 51 cuadras entre la Ruta Provincial N.º 7 y la colectora de la Autopista Acceso Oeste. El proyecto comprende también tareas de drenaje, cañerías, sumideros, cámaras de inspección e instalación de alumbrado público LED.



En la inauguración, Mariel Fernández destacó: ""Celebramos la obra pública porque no solamente tiene que ver con infraestructura, sino que en cada intervención que hacemos desde el Estado le mejoramos la vida a nuestro pueblo"". Por su parte, Gabriel Katopodis remarcó que la Provincia continúa con las obras viales ante la paralización de proyectos financiados por el Gobierno nacional.

Otras intervenciones viales en el partido de Moreno

Durante la jornada, los funcionarios recorrieron los trabajos de la segunda etapa de ampliación de la Ruta Provincial N.º 24, en el tramo comprendido entre la Autopista Acceso Oeste, la Ruta Provincial N.º 25 y la avenida Derqui.



Además, visitaron las tareas de repavimentación con hormigón en la calle San Emilio, entre la Ruta Provincial N.º 23 y la avenida Jauretche, en Trujui. La obra busca interconectar los barrios Santa Paula, Villanueva, La Fortuna y El Reencuentro, beneficiando a más de 1.500 vecinos.



Las obras se desarrollan de forma articulada entre el Municipio de Moreno y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para optimizar las condiciones de transitabilidad en el partido.