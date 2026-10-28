Ghi y Katopodis recorrieron cuatro obras de infraestructura en Morón

En el marco de las intervenciones de gestión urbana y desarrollo local en la Zona Oeste, Ghi y Katopodis llevaron a cabo una importante jornada de trabajo en la cual recorrieron cuatro obras de infraestructura distribuidas en el municipio de Morón. La actividad permitió supervisar de manera directa en el terreno el estado de avance y la marcha efectiva de estos cuatro frentes de obra en el distrito





Supervisión de las obras en el municipio

Durante la extensa jornada de trabajo por las cuatro obras de infraestructura en Morón, Ghi y Katopodis repasaron el progreso de cada uno de los frentes de obra junto a los equipos y personal abocado a los trabajos. La inspección sobre el terreno constituye un paso relevante para fiscalizar la evolución de las tareas e intervenciones planificadas para el distrito.



Las cuatro obras de infraestructura recorridas por Ghi y Katopodis en el partido de Morón abarcan diversos trabajos destinados a fortalecer el entramado urbano y la infraestructura en la comuna. El monitoreo presencial en el lugar posibilitó verificar el ritmo de trabajo y el despliegue operativo en cada uno de los puntos visitados durante el trayecto.

Coordinación e inspección en el territorio

Las tareas efectuadas por Ghi y Katopodis en Morón ratifican la articulación institucional enfocada en el desarrollo de infraestructura en los barrios del municipio. El seguimiento directo de las cuatro obras de infraestructura en marcha busca asegurar el correcto avance de las labores de transformación urbana en el territorio municipal.



Con esta recorrida por los cuatro frentes de obras de infraestructura en el distrito de Morón, Ghi y Katopodis completaron la agenda de inspección física establecida para la jornada en la Zona Oeste, reafirmando el monitoreo constante sobre las tareas edilicias e infraestructura programadas para el partido.

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