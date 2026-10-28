Ituzaingó: la Justicia investiga la muerte de un vecino que convivía con 18 perros

Un triste hallazgo conmocionó a los vecinos de Ituzaingó sur en las últimas horas, cuando un hombre de 49 años fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, rodeado por varios de los perros con los que convivía. El cuerpo presentaba múltiples mordeduras, y la Justicia investiga ahora las causas exactas del deceso.



El suceso ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Olivera al 2100. Según información a la que pudo acceder este medio, fue el propio hijo de la víctima quien descubrió la trágica escena. Al ingresar a la habitación de su padre, lo encontró semi acostado al borde de la cama y sin signos vitales.



Al arribar una ambulancia, la médica a cargo constató el fallecimiento del hombre. Sin embargo, la tarea de los profesionales de la salud se vio obstaculizada: el cuerpo se encontraba rodeado por ocho de los perros de la familia, que se mostraban alterados y no permitían que nadie se acercara a revisar el cadáver, el cual ya presentaba graves heridas a raíz de las mordeduras.



Frente a esta situación, fue necesaria la intervención de personal de Zoonosis del municipio, quienes pusieron a resguardo a los animales. En total, se contabilizaron 18 perros en toda la propiedad, ocho de los cuales estaban dentro de la habitación junto al cuerpo.

Dudas sobre las causas de la muerte

Fuentes judiciales detallaron que el entorno del fallecido relató que el hombre había manifestado el día anterior sentir fuertes dolores de cabeza y abdominales, motivo por el cual había decidido irse a recostar.



Este dato es clave para los investigadores, ya que la principal hipótesis, "en principio", es que las mordeduras que presentaba el cuerpo se produjeron post mortem. Es decir, los investigadores creen que el hombre habría fallecido por causas naturales o producto de la dolencia que padecía, y que sus perros, al quedar solos con el cuerpo, lo habrían atacado posteriormente.



No obstante, las autoridades judiciales aclararon que esta teoría aún no pudo ser determinada fehacientemente en el lugar del hecho.



La causa quedó en manos de la UFI N° 1 de Ituzaingó, que caratuló el caso como "Averiguación de causales de muerte" y ordenó la realización de la autopsia de rigor.



Serán los resultados de esa pericia forense los que confirmen si el hombre falleció por un problema de salud o si las lesiones causadas por los animales tuvieron algún grado de injerencia en su deceso.