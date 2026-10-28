"La Primavera", la historia de una de las fábricas de pastas más antiguas de Ituzaingó

Existen comercios familiares cuya trayectoria se entrelaza de manera inseparable con la identidad de un barrio. En el municipio de Ituzaingó, sobre la Avenida Rivadavia al 22000, la fábrica de pastas La Primavera se erige como un auténtico símbolo de trabajo artesanal tradición y sabor casero. Con más de siete décadas alimentando a los vecinos de la zona, este histórico establecimiento ha sabido mantener intacta su esencia a lo largo de los años.





La historia de esta casa de pastas se remonta al 21 de septiembre de 1953. Fue precisamente el día de su inauguración el que inspiró el nombre "La Primavera", marcando el inicio de un proyecto comercial que, a la par del crecimiento de Ituzaingó, fue transformándose en un punto de referencia.





En sus comienzos, el negocio estuvo bajo la conducción de los suegros de Alberto Antonio Morettini, quien años más tarde tomó las riendas de la empresa para continuar con la tradición familiar. Hoy en día, la fábrica transita con por su tercera generación: el hijo de Alberto es quien se encarga de las tareas de la producción diaria, mientras que Alberto continúa asistiendo al local para aportar su experiencia.

La Antigua y mítica pulpería

Una de las incógnitas más estudiadas de la historia local, es la ubicación de la mítica pulpería "Santa Rosa", aquel comercio que dio origen al antiguo nombre de nuestro pueblo. Algunos la ubican en Rivadavia esquina Arengreen, otros en la esquina Firpo. Por testimonios de los hijos de Rosa Messeta de Ferrando, una de las tres rosas, La pulpería SANTA ROSA estaba ubicada en la actual avenida Néstor Kirchner (ex Rivadavia) al 20.080, entre las calles Firpo y Arengreen. En la actualidad se encuentra allí La fábrica de pastas LA PRIMAVERA.

Para gran parte de la comunidad, La Primavera es considerada sin lugar a dudas una de las mejores fábricas de pastas del barrio. Entre sus especialidades, se destacan los ravioles, sorrentinos y los fusilis cortados al fierrito, aunque también cuentan con prepizzas caseras, productos de fiambrería y postres. En épocas de fiesta, el local elabora pan dulces artesanales y platos típicos de la cocina patria.





Con 73 años de historia ininterrumpida en el mismo lugar, la fábrica de pastas Primavera demuestra que cuando el esfuerzo familiar trasciende las generaciones, los platos perduran en el corazón de todo un barrio.