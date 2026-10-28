"Ya le pague a tu mamá": detuvieron a una mujer acusada de explotar sexualmente a una adolescente

Una mujer de 36 años y cuatro vecinos fueron detenidos en el barrio San Alberto de la localidad de Cuartel V, en el partido de Moreno, acusados de explotar sexualmente a la hija adolescente de la imputada. La investigación es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, conducida por la fiscal Solange Castelli, y se inició luego de que la víctima lograra escapar de la vivienda familiar y denunciar los abusos a los que era sometida desde que tenía 11 años. Según lo informado por Infobae, las detenciones fueron libradas por el Juzgado de Garantías N°3 de Moreno.



Los procedimientos incluyeron seis allanamientos concretados en el barrio San Alberto por agentes de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense. Durante los operativos cayeron la madre de la chica y cuatro hombres del vecindario, identificados judicialmente como Pedro Juan Villalba Lugo (52), Julio César Núñez (57), Juan Alberto Albornoz (73) y Expedito Hemógenes Carrizo (78).

Años de sometimiento y cobro de dinero

Según surge del expediente, las agresiones comenzaron en 2021 y se extendieron de forma sistemática hasta abril de este año. La progenitora llevaba a la niña hasta las casas de los acusados, la dejaba allí durante aproximadamente media hora y luego regresaba a buscarla. A cambio de someter a la víctima, la mujer acordaba previamente las citas y cobraba sumas que iban de los $10.000 a los $50.000 por cada encuentro.



Ante la Justicia, la menor relató las amenazas y golpes que sufría por parte de su madre si intentaba negarse a ir. Además, detalló la coacción ejercida por los abusadores, quienes utilizaban su impunidad monetaria para someterla: ""No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá"", era una de las frases reiteradas. La adolescente agregó que la imputada también la obligaba a ir a comprar drogas y la golpeaba cuando se rehusaba.

Medidas de protección e informes psicológicos

El caso pudo investigarse a partir de que la chica huyó de la vivienda materna. Actualmente, permanece albergada en un hogar bajo medidas de protección y cuidado. La causa fue caratulada como explotación del ejercicio de la prostitución y abuso sexual agravado. Entre las pruebas sumadas, se destacan peritajes de salud mental que determinaron indicadores de angustia, temor generalizado y extrema vulnerabilidad en la menor.

