El Municipio de Moreno convoca a comercios locales para la primera Noche de las Heladerías

El Municipio de Moreno lanzó la convocatoria para que los comercios gastronómicos del distrito se sumen a la primera edición de la Noche de las Heladerías. Esta propuesta impulsada por el Gobierno local se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre a partir de las 18 horas, con el propósito de fomentar el consumo en el distrito, potenciar la actividad gastronómica y consolidar las opciones de turismo de cercanía para vecinos y visitantes.

Cómo participar y requisitos para las heladerías

La iniciativa está enfocada en aquellos establecimientos que cuentan con salón y atención al público dentro del partido de Moreno. Los comercios que deseen formar parte de la jornada podrán ofrecer diferentes beneficios exclusivos, tales como descuentos en sus productos, combos especiales, degustaciones, sorteos o entrega de regalos, entre otras alternativas para convocar al público a recorrer los locales participantes.



Para concretar la inscripción, las heladerías interesadas deberán presentar sus datos y la propuesta comercial correspondiente antes del 11 de noviembre. Para ello, el Municipio de Moreno puso a disposición dos vías de contacto directas: la dirección de correo electrónico turismo@moreno.gov.ar y la línea de WhatsApp 11 7067-1219. Al momento de enviar la solicitud, los comerciantes deberán remitir la información completa del local, detallando el nombre del comercio, la dirección exacta, el logo institucional, las cuentas de redes sociales y el detalle específico de la promoción o beneficio que brindarán durante esa jornada.

Impulso al comercio local y al turismo de cercanía

Esta primera edición de la Noche de las Heladerías se integra dentro del conjunto de acciones que lleva adelante el Gobierno local para acompañar al sector comercial y gastronómico del distrito. El objetivo central de la medida es ofrecer nuevas alternativas recreativas que inviten a la comunidad y a los visitantes a recorrer, conocer y disfrutar la oferta del partido.



Desde la gestión municipal remarcaron la importancia de generar este tipo de espacios que articulan la iniciativa privada con el acompañamiento público, promoviendo propuestas para recorrer el territorio.